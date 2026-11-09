Nel 1991, quando Italia 1 trasmetteva Urka!, il pubblico assistette per la prima volta alla combinazione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti sul piccolo schermo. Quell’apparizione, seppur breve, aprì la strada a una collaborazione che si sarebbe protratta per più di tre decenni, attraversando cambi di generazione e di format televisivi.

Dalla loro prima puntata insieme, i due hanno condiviso la conduzione di programmi emblematici come Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Il senso della vita e, più recentemente, Avanti un Altro!.

La continuità del loro sodalizio è diventata un punto di riferimento per il pubblico, capace di trasformare ogni trasmissione in uno spettacolo di sintonia e umorismo.

L’inizio del viaggio: Urka! e la nascita di un sodalizio

Il debutto sul palcoscenico televisivo avvenne nel contesto di Urka!, un programma sperimentale che metteva alla prova il talento di giovani conduttori.

Qui Bonolis e Laurenti scoprirono che le loro personalità, pur essendo molto diverse, si completavano a vicenda. Il conduttore portava energia e versatilità, mentre il cantante offriva una presenza più riservata e introspettiva. Questa complementarità ha gettato le basi di quello che gli stessi protagonisti descriveranno più di trent’anni dopo come una fratellanza professionale.

Le parole del Festival: un patto di fratellanza senza tempo

Durante il Festival dello Spettacolo, Bonolis ha lasciato trapelare la profondità del legame con Laurenti. Con tono scherzoso ma carico di sentimento, ha dichiarato: “Siamo fratelli praticamente, viviamo in combutta professionale da 35 anni. È un rapporto molto bello perché ha come punto di riferimento il rispetto assoluto della nostra differenza e della nostra reciproca indipendenza. Quindi stiamo bene. Lui non è me, io non sono lui, ma grazie a Dio lui è lui e io sono io perché ci vogliamo bene e con lui lavorerò fino a che crepo. Insomma, poi se crepa lui…”.

La frase, resa ancora più memorabile dal suo stile goliardico, ha sottolineato valori fondamentali: rispetto, indipendenza e una dedizione che supera le logiche di una normale collaborazione lavorativa. Il riferimento al “lavorare finché crepo” è diventato un motto ricorrente in numerose interviste successive, confermando la volontà di proseguire il cammino condiviso senza limiti di tempo.

Il dietro le quinte: vacanze, tonno per gatti e il suo “mondo parallelo”

Oltre alle scene davanti alla telecamera, Bonolis ha rivelato alcuni scorci della vita privata di Laurenti. Ha raccontato di vacanze trascorse insieme, ma ha anche evidenziato la natura molto indipendente, chiusa e solitaria del suo amico. “Mi piace rispettare questa cosa. Ogni tanto cerco di invitarlo a mangiare insieme, ma lui risponde di no”, ha confessa il conduttore, sottolineando che forzare una chiusura è inutile.

Uno degli aneddoti più curiosi proviene da Formentera, dove, secondo la biografia di Bonolis, Laurenti fu sorpreso a mangiare una lattina di tonno etichettata “Miao”, ossia cibo per gatti. “Era tonno Miao, se stava a magnà il cibo der gatto! Ma Luca è fatto così, vive in un mondo suo, un mondo a parte”, ha commentato Bonolis, dipingendo un quadro quasi surreale della personalità del cantante.

Il conduttore ha quindi introdotto metaforicamente il concetto di fase quantistica dell’esistenza, sostenendo che “ci sono varie vite parallele, quindi ogni tanto si vede che una porta spazio-tempo si apre, lui viene di qua e poi torna dalla parte sua”. Questa descrizione, pur con un tono ironico, mette in luce la percezione di Laurenti come una figura quasi fuori dal tempo, capace di attraversare dimensioni diverse dalla quotidianità dei media.

La storia di Paolo Bonolis e Luca Laurenti rappresenta più di un semplice coppia di conduttori; è un esempio di come il rispetto reciproco e la valorizzazione delle differenze possano tradursi in una collaborazione duratura, capace di attraversare trentacinque anni di evoluzione televisiva, senza mai perdere la scintilla che li ha fatti incontrare per la prima volta sul set di Urka!.