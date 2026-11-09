L’UE si prepara a partecipare ai colloqui di pace su Ucraina ad Abu Dhabi, affiancando USA e Russia, con delegati di Francia, Germania e Regno Unito.

Da Bruxelles arriva la conferma: l’Unione Europea parteciperà ai colloqui di pace sulla Ucraina che si apriranno questa settimana a Abu Dhabi. L’annuncio è stato dato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che ha scritto su X che l’UE sarà presente “insieme ai nostri partner”. La riunione, di natura trilaterale, vedrà contrapposti gli Stati Uniti, la Russia e l’Ucraina, con l’obiettivo di avviare un percorso negoziato per il conflitto.

Chi rappresenterà l’UE e quali altre delegazioni saranno presenti

All’interno del gruppo europeo, la Commissione è rappresentata da Bjoern Seibert, capo di staff della presidente von der Leyen, mentre il Consiglio sarà guidato da Anna-Maria Boura, consulente per la politica estera del presidente del Consiglio António Costa.

Accanto a loro prenderanno parte i consigli di sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito, come riferito da fonti diplomatiche alleate.

Posizione russa sulla partecipazione europea

Il Cremlino, tramite il portavoce Dmitry Peskov, ha ribadito che i colloqui rimarranno “trilaterali”, escludendo qualsiasi ruolo formale dell’Europa. Tuttavia, il ministro francese degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ha dichiarato che la Francia parteciperà per far sentire la voce del continente, segnalando che gli Stati Uniti mantengono canali di comunicazione con i paesi europei.

Rilevanza della diplomazia europea nel contesto del conflitto

La presenza dell’UE agli incontri di Abu Dhabi intende sottolineare l’impegno verso la libertà di navigazione nel Mar Nero e la protezione delle infrastrutture energetiche e alimentari ucraine. Von der Leyen ha anche discusso con il presidente Zelensky di un meccanismo di emergenza per fornire rapidamente aiuti finanziari a Kiev, in vista dell’inverno. Parallelamente, le discussioni americane includono la partecipazione di figure come lo special envoy Steve Witkoff e Jared Kushner, che valuteranno l’eventualità di ampliare il formato dei colloqui includendo direttamente l’Europa qualora si registrassero progressi concreti.

L’evento di Abu Dhabi rappresenta un punto di convergenza tra le grandi potenze, con l’Unione Europea che cerca di mantenere una presenza diplomatica capace di influenzare le decisioni di pace, nonostante le riserve espresse da Mosca.