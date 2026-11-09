Una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa e sulla tutela di chi subisce ripetuti furti. Protagonista è Aimen Cherif, imprenditore genovese che, dopo aver denunciato undici incursioni nella propria attività, si è ritrovato coinvolto in un’indagine per lesioni personali. Il motivo? Aver immobilizzato con alcune fascette un ladro sorpreso a rubare nel suo locale, per poi consegnarlo alle forze dell’ordine.

La sua storia è tornata al centro dell’attenzione televisiva con un’intervista a Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4.

Lo sfogo dell’imprenditore a Mario Giordano: «Siamo vittime di un sistema completamente sbagliato»

Ospite della trasmissione di Rete 4, Cherif non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto, raccontando le conseguenze che i ripetuti episodi hanno avuto sulla sua vita e sul lavoro.

Nel suo intervento ha rivolto parole dure al sistema di tutela delle vittime, soffermandosi soprattutto sulla paura vissuta durante l’ennesima intrusione: «Siamo in un paese in cui chi lavora e chi fa sacrifici non viene assolutamente protetto. Siamo in un paese in cui, se un ladro entra in casa tua, quello indagato sei tu».

E ancora: «Solo chi come me ha subito un’esperienza così, solo chi ha provato quegli attimi di paura, di tensione, di pericolo della propria vita messa lì davanti agli occhi può davvero effettivamente capire. Quando prende il sopravvento il tuo istinto, dove metti tutto in gioco».

Nel confronto con Mario Giordano, l’imprenditore ha ribadito il proprio senso di abbandono: «Siamo vittime, vittime di un sistema completamente sbagliato direttore, un sistema che non ci tutela. Un sistema che non ci permette di andare a difendere casa nostra purtroppo».

Blocca il ladro per consegnarlo alle forze dell’ordine: imprenditore indagato

L’episodio che ha portato Cherif sotto indagine risale alla notte del 29 dicembre 2025. Dopo aver subito undici furti, alcuni dei quali verificatisi a pochi giorni di distanza, l’imprenditore si è trovato nuovamente davanti a un uomo che si sarebbe introdotto nella sua attività per sottrarre qualcosa. Questa volta ha deciso di intervenire direttamente: è riuscito a bloccare il sospettato, immobilizzandolo con delle fascette, e ad attendere l’arrivo della polizia per consegnarlo agli agenti.

La vicenda, però, ha preso una piega inaspettata. Cherif è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di lesioni personali, mentre l’uomo fermato e i suoi presunti complici hanno contestato la ricostruzione dell’imprenditore. Quest’ultimo, nato a Tunisi secondo quanto riportato da Tgcom24, avrebbe negato di trovarsi nel locale quella notte, dichiarando davanti alle telecamere di Fuori dal Coro: «Il 29 non ero neanche in giro. Secondo me è una persona che mi assomiglia molto». A spiegare le possibili conseguenze giudiziarie per Cherif è stato il suo legale, Fabrizio Maggiorelli: «A oggi è indagato per lesioni, rischia una condanna con conseguente risarcimento della parte lesa che è, incredibilmente, in questo caso il ladro».

“Se un ladro entra in casa tua, quello indagato sei tu!” Aimen, imprenditore genovese vittima di 11 furti e indagato per aver legato il ladro da consegnare alle forze dell’ordine. #Fuoridalcoro https://t.co/xbPLRCMQxg — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 8, 2026