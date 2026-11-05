A Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, un ladro è entrato in una abitazione per mettere a segno un furto ma si è addormentato: a svegliarlo i carabinieri che lo hanno arrestato.

A Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, un ladro è entrato in una abitazione per mettere a segno un furto ma si è addormentato: a svegliarlo i carabinieri che lo hanno arrestato. I dettagli di questa bizzarra vicenda.

Arezzo, ladro si addormenta nella casa che ha appena svaligiato: lo svegliano i carabinieri

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre scorsi, a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, un ladro sarebbe entrato all’interno di una abitazione (una seconda casa) al fine di compiere un furto.

Dopo aver rovistato nelle varie stanze ed essersi impossessato di alcuni oggetti di poco valore, avrebbe però deciso di fermarsi a dormire. La decisione però, come riporta il Corriere di Arezzo, si è rivelata fatale in quanto la mattina una vicina, insospettita da alcuni movimenti anomali, avrebbe chiamato le autorità. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato trovato profondamente addormentato.

Una volta svegliato per lui sono scattate le manette.

Arezzo, ladro si addormenta: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano

I carabinieri, secondo quanto ricostruito, dopo aver fatto irruzione nell’abitazione a Pratovecchio Stia, avrebbero trovato il ladro profondamente addormentato sul letto. Una volta svegliato per lui sono scattate le manette. Si tratterebbe di un uomo di 42 anni che avrebbe approfittato dell’assenza dei proprietari della casa al fine di mettere a segno un furto.

Poi, forse a causa della stanchezza, del freddo e anche per aver bevuto degli alcolici, avrebbe deciso di trascorrere la notte nella casa, sistemandosi comodamente su un letto, scelta però rivelatasi fatale, visto che una vicina si è accorta di alcuni movimenti sospetti chiamando le autorità. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto in appartament o e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, chiamata ora a decidere sulla convalida del fermo e sull’eventuale applicazione di una misura cautelare. Il 42enne è assistito dall’avvocato Stefano Arrighi.