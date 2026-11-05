“Travolto mentre cambiava la gomma”, tragedia in autostrada: muore un 38enne

Un guasto all’auto, una sosta forzata lungo l’autostrada e poi il drammatico investimento. Tragedia sulla A1, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una vettura mentre si trovava fuori dalla propria automobile per controllare uno pneumatico. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte, all’altezza della galleria San Donato.

Incidente mortale sulla A1, 38enne travolto da un’auto dopo essersi fermato per un guasto

La tragedia si è consumata intorno alle 3 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sulla carreggiata in direzione nord, poco dopo l’uscita della galleria San Donato.

Come riportato dall’Adnkronos, a perdere la vita è stato Andrea Saviotti, 38 anni, originario di Arezzo.

Stando alle prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo avrebbe accostato a bordo della carreggiata per un problema a uno pneumatico della propria automobile, forse a causa di uno scoppio. Dopo essere sceso dall’abitacolo per controllare il guasto, sarebbe stato investito da un’altra vettura che stava sopraggiungendo.

Il conducente non si sarebbe accorto in tempo della sua presenza, probabilmente anche per le condizioni di scarsa visibilità. L’impatto è stato particolarmente violento: il trentottenne sarebbe stato colpito dal parabrezza dell’auto, per poi essere scaraventato sull’asfalto.

Inutili i soccorsi, gli occupanti dell’altra vettura in codice verde: indaga la Polizia Stradale

L’allarme ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei mezzi di emergenza. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Azzurra di Reggello e di Figline, insieme all’automedica di Figline. Nonostante la tempestività dei soccorritori, per Andrea Saviotti non è stato possibile fare nulla: il decesso sarebbe avvenuto sul colpo.

Le persone che viaggiavano a bordo della seconda automobile, quella che lo ha investito, sono state invece assistite dal personale sanitario e accompagnate in pronto soccorso in codice verde, con conseguenze fortunatamente non gravi, sebbene fossero sotto shock per quanto accaduto.

Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti della Polizia Stradale della sottosezione di Firenze Nord, intervenuta sul luogo dell’incidente per ricostruire con esattezza la dinamica e verificare ogni circostanza.