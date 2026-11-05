È morta dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva la 92enne rimasta coinvolta in un grave incidente stradale ad Asolo, in provincia di Treviso. Angela Beltrame era a bordo dell’auto guidata dalla figlia quando una Ford Fiesta, condotta da un diciannovenne, ha invaso la corsia opposta provocando un violento impatto.

Incidente ad Asolo, Angela Beltrame muore a 92 anni dopo tre giorni di agonia

Non ce l’ha fatta Angela Beltrame, 92 anni, residente a Maser, rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto alle 7.30 del mattino del 1° novembre in Strada Muson, ad Asolo. Come riportato da Tribuna Treviso, l’anziana è deceduta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stata trasportata in elicottero subito dopo lo schianto.

Quando i soccorritori sono arrivati, lei e la figlia Maria Elena, di 67 anni, erano intrappolate nella Dacia Sandero, ribaltata su un fianco.

Inizialmente cosciente, la novantaduenne aveva successivamente manifestato un peggioramento delle condizioni cliniche. Angela, originaria di Altivole, viveva a Crespignaga, frazione di Maser, ed era rimasta vedova circa dieci anni fa.

La sindaca di Maser, Claudia Benedos, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «La sua tragica scomparsa ci ha colpiti tutti e a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale desidero porgere le condoglianze ai famigliari».

Incidente ad Asolo, diciannovenne indagato per omicidio stradale: attesi gli esami tossicologici

A provocare lo schianto sarebbe stata una Ford Fiesta guidata da un diciannovenne neopatentato, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta. Il giovane stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale per una festa di Halloween. All’altezza di una curva, in prossimità del civico 41 di Strada Muson, la sua automobile si è scontrata frontalmente con la Dacia Sandero sulla quale viaggiavano madre e figlia.

L’impatto è stato particolarmente violento: l’auto delle due donne si è ribaltata e nella carambola è rimasta coinvolta anche una Nissan, condotta da una 55enne di Pieve del Grappa, rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, ambulanze, automedica ed elisoccorso. Il diciannovenne è ora indagato per omicidio stradale. I carabinieri di Montebelluna hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la Procura attende i risultati degli esami tossicologici per verificare un’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti da parte del giovane prima di mettersi alla guida.