Elga Enardu ha confermato il suo nuovo amore con Guglielmo Moro, rivelando età, luogo di vita e un romantico cappuccino a forma di cuore.

La venticinquenne Elga Enardu, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha deciso di condividere con i propri follower una notizia che molti attendevano da tempo: è fidanzata. La conferma arriva attraverso la funzione “Domande” di Instagram, dove la star ha risposto direttamente ai fan, passando dal dubbio alle certezze.

Il messaggio, arricchito da un cuore rosso e da una foto di un cappuccino con la schiuma a forma di cuore, ha sfiorato anche dettagli pratici della nuova relazione, come la differenza d’età con il partner e il fatto che, per il momento, non vive più in Sardegna.

Conferma su Instagram: tutti i particolari

Durante la sessione di domande, Elga ha dichiarato di essere impegnata con Guglielmo Moro, precisando che l’uomo ha 43 anni, ovvero 7 anni più giovane. All’interrogativo sulla sua residenza attuale, la condottiera sarda ha risposto con un semplice “non dimoro sull’isola”, lasciando intendere che la coppia sta attraversando una fase di cambiamento geografico.

Chi è Guglielmo Moro e come è sbocciata la loro storia

Il compagno di Elga non appartiene al mondo dello spettacolo né a quello degli influencer; il suo profilo Instagram rivela invece una passione per la palestra e per i viaggi. La loro frequentazione è iniziata qualche mese fa, ma per rispetto reciproco hanno preferito mantenere il rapporto riservato fino alla conferma ufficiale.

Il gossip ha avuto un primo impulso quando Amedeo Venza ha definito Moro un “ragazzo per bene“, sottolineando il fascino che la sua personalità ha esercitato sulla trentacinquenne.

Altri legami sentimentali recenti: Diego Daddi e Barbara Santagati

Questa notizia segna la prima storia d’amore di Elga dopo il divorzio da Diego Daddi, con cui è rimasta legalmente separata da tempo. Parallelamente, l’imprenditore campano Diego Daddi ha avviato una nuova relazione con Barbara Santagati, confermando che anche lui ha trovato una nuova compagna dopo la fine del matrimonio.

La coppia formata da Elga Enardu e Guglielmo Moro ha deciso di uscire dall’ombra, rendendo pubblico un sentimento che aveva già mostrato i primi segnali di solidità. Il pubblico potrà ora seguirne l’evoluzione, sperando in una storia lunga e serena.