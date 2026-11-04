Alessia Marcuzzi, voluta al timone della seconda stagione di The Traitors, ha suscitato scalpore parlando apertamente di un episodio di tradimento nella sua vita sentimentale. In un’intervista concessa a una rivista di costume, la conduttrice ha precisato di sentirsi sempre leale con gli amici, ma di aver ceduto occasionalmente nelle relazioni amorose.

La confessione di Alessia Marcuzzi sul tradimento

Durante il colloquio, la 53enne ha dichiarato senza mezzi termini: “Mi è capitato di tradire”. Ha poi aggiunto che, se dovesse scegliere, preferirebbe trovarsi nella posizione di vittima del tradimento, perché così potrebbe decidere se perdonare o meno. Questa riflessione è stata ribadita in un secondo intervento a Tv Sorrisi e Canzoni, dove ha spiegato il divario tra il desiderio di sperimentare il ruolo di “traditrice” e la difficoltà reale di mentire, sottolineando la sua propensione a leggere le bugie al volo.

Amicizia versus amore

Marcuzzi ha evidenziato che il valore dell’amicizia è sacro per lei, ben più di quello dell’amore, dove gli errori possono capitare. Ha precisato che tradire un amico sarebbe un peso morale insopportabile, mentre subire un tradimento le permette di elaborare la situazione e decidere liberamente il suo futuro emotivo.

Il collegamento con Stefano De Martino: il ritorno del gossip

Il momento in cui la conduttrice ha menzionato il tradimento ha immediatamente riacceso la vecchia voce che la lega a Stefano De Martino. I due si erano incontrati nel 2018, quando Marcuzzi conduceva L’Isola dei Famosi e De Martino era inviato dal reality. Alcune indiscrezioni di quegli anni parlavano di una complicità tra loro, ma fu solo nel 2020 che un sito di cronaca rosa portò alla luce un presunto legame segreto, rapidamente smentito da entrambi.

Quattro anni dopo, la gossip ha nuovamente riemerso grazie a una risposta secca di Belén Rodriguez su Instagram: alla domanda su un presunto flirt tra Stefano e Alessia, la showgirl argentina scrisse semplicemente “Confermo”. La stessa affermazione è stata ripetuta in una successiva intervista con i conduttori Pio e Amedeo, che l’hanno lasciata confermare che l’accaduto è stato “un episodio del passato”.

Il percorso sentimentale di Marcuzzi: da Inzaghi a Schietti

Nel corso della sua vita, Alessia ha avuto una serie di relazioni con volti noti del mondo sportivo e dello spettacolo. Il primo grande amore è stato il tecnico Simone Inzaghi, con cui ha avuto il figlio Tommaso nel 2001. Successivamente, ha convissuto con il produttore musicale Francesco Facchinetti, dalla cui unione è nata la figlia Mia nel 2011.

Terminata la storia con Facchinetti, la conduttrice ha trascorso cinque anni accanto all’ex difensore Carlo Cudicini. Nel 2014 ha celebrato il matrimonio con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi vicino a Londra, per poi annunciare la separazione nel 2022. All’inizio del 2026, ha trovato nuovamente l’amore con Tiago Schietti, imprenditore italo-brasiliano, incontrato durante una vacanza in Brasile.

Le dichiarazioni recenti di Marcuzzi sul tradimento si inseriscono quindi in un contesto sentimentale complesso, in cui gli alti e bassi sono stati sempre molto pubblicizzati. La sua apertura su temi delicati dimostra una volontà di guardare in faccia la propria vulnerabilità, soprattutto in vista del nuovo ruolo di The Traitors, un reality che mette al centro i concetti di lealtà e tradimento.