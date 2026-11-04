Mercoledì 4 novembre 2026, la quiete di una zona residenziale del Leccese è stata spezzata da un evento drammatico. Nella contrada Spagnolo, precisamente in via Comunale Palla, un uomo è stato trovato privo di vita a seguito della caduta di un cancello scorrevole. L’incidente, avvenuto durante un’attività di manutenzione domestica, ha subito attirato l’attenzione di carabinieri, ispettori dello SPESAL e dei vigili del fuoco.

La vittima era Rushani Bashkim, 61 anni, nato a Durazzo (Albania) e residenti a Casarano. Bashkim era il titolare di una piccola ditta edile attiva nella zona, nota per interventi su piccole costruzioni e ristrutturazioni. Nonostante l’esperienza maturata nel settore, l’uomo è stato colto di sorpresa da un evento violento che ha trasformato una normale giornata di lavoro in una tragedia irreversibile.

Dinamica dell’incidente nella contrada Spagnolo

Secondo le prime ricostruzioni, Bashkim si trovava sul posto di un edificio privato per effettuare delle riparazioni quando il cancello scorrevole è improvvisamente ceduto. Il meccanismo di apertura, probabilmente compromesso da usura o da una manutenzione non adeguata, si è chiuso con una forza tale da schiacciare l’uomo contro il telaio.

L’impatto ha provocato lesioni fatali, rendendo impossibile qualsiasi intervento di rianimazione sul posto.

Il meccanismo di chiusura e le cause probabili

Il cancello scorrevole è un dispositivo progettato per facilitare l’accesso a cortili o aree di servizio, ma richiede una regolare verifica delle parti meccaniche e dei sistemi di blocco. Nel caso specifico, la velocità di chiusura e la mancanza di dispositivi di sicurezza aggiuntivi hanno probabilmente contribuito al tragico esito. Le indagini preliminari dell’ispettoria dello SPESAL dovranno verificare la conformità del prodotto e l’eventuale responsabilità dell’installatore.

Intervento dei soccorsi e procedura di accertamento

Appena segnalato l’incidente, le squadre dei vigili del fuoco si sono recate sul luogo per tentare di estrarre il corpo intrappolato dalla struttura metallica. Parallelamente, i sanitari del 118 hanno effettuato le prime valutazioni cliniche, constatando l’impossibilità di rianimare la vittima. I carabinieri hanno avviato le indagini di rito, raccogliendo testimonianze e documentando la scena del fatto.

Operazione di estrazione e rilievi tecnici

L’operazione di liberazione del corpo è stata particolarmente complessa: i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare attrezzi di soccorso idraulico per sollevare il cancello senza provocare ulteriori danni strutturali. Una volta rimosso l’ostacolo, il corpo è stato consegnato ai sanitari per i protocolli di identificazione e trasporto al reparto di medicina legale.

Riflessioni sulla sicurezza nei lavori domestici

Questo tragico episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nei cantieri domestici. Anche operazioni apparentemente semplici, come la manutenzione di un cancello, richiedono l’adozione di dispositivi di protezione individuale e la verifica preventiva di eventuali rischi. Le autorità competenti, attraverso lo SPESAL, potrebbero considerare l’implementazione di normative più stringenti per la manutenzione di sistemi meccanici in ambienti abitativi, al fine di prevenire ulteriori incidenti simili.