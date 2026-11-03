Una zattera colma di gru si è rovesciata a Malcesine, provocando la morte di un operaio e ferendo altri due.

Il pomeriggio di martedì 3 novembre è stato segnato da una tragedia sul lago di Garda, nella zona di Malcesine (Verona). Un operaio è stato colpito da una gru che, trasportata su una zattera, si è improvvisamente ribaltata, facendo suo sangue la sua vita. L’evento ha scatenato un immediato allarme, con l’intervento di numerosi enti di soccorso.

Ribaltamento della zattera e impatto della gru

Secondo le prime ricostruzioni, la piattaforma galleggiante era impegnata nello spostamento della gru verso una zona di lavoro lungo il litorale del lago. Per motivi non ancora chiari, la zattera ha perso la stabilità e si è capovolta, facendo scivolare il pesante macchinario verso il bordo della struttura.

Il colpo della gru si è diretto contro l’operaio presente, provocandogli lesioni letali. L’impatto è stato così violento da far cadere l’uomo nelle acque del Garda, dove è stato già trovato privo di vita.

Le vittime coinvolte

Al momento non sono stati rilasciati dati riguardo all’identità dell’operaio deceduto, né alla sua età. Accanto al tragico esito, altre due persone che partecipavano all’operazione sono rimaste ferite.

Le conseguenze per loro sono state considerate “non critiche” dagli operatori sanitari, ma hanno necessario cure immediate sul posto. Le ferite non sono state specificate, sebbene non siano ritenute mortali.

Intervento dei soccorsi e fase investigativa

Il segnale di emergenza ha mobilitato una risposta articolata. Sul lago sono operati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Verona, con l’impiego di squadre di sommozzatori e della squadra di Bardolino per il recupero della salma. Sono intervenuti anche i soccorsi sanitari del SUEM 118, supportati dall’elisoccorso di Verona Emergenza. Parallelamente, sul luogo hanno agito i Carabinieri, la Guardia Costiera e i tecnici dello SPISAL, incaricati della valutazione delle condizioni di sicurezza.

Le autorità presenti sul luogo

Le unità dei Carabinieri hanno coordinato le operazioni di verifica e hanno protetto l’area per consentire il lavoro dei soccorritori. La Guardia Costiera ha monitorato le acque, garantendo la sicurezza delle imbarcazioni presenti. Il personale dello SPISAL sta raccogliendo elementi tecnici per comprendere le dinamiche che hanno condotto al ribaltamento della zattera e al successivo impatto della gru. La loro indagine includerà verifiche sull’equipaggiamento, sulla formazione degli operatori e sui protocolli di sicurezza adottati.

Le indagini preliminari

Le cause esatte del rovesciamento rimangono oggetto di approfondimento. Gli inquirenti dovranno accertare se il peso della gru, le condizioni del mare, eventuali errori di manovra o difetti strutturali della zattera abbiano contribuito al dissesto. Sarà inoltre valutata la conformità delle procedure di sicurezza sul lavoro per operazioni su piattaforme galleggianti, un ambito particolarmente delicato per via delle variabili ambientali.

Questo triste episodio si aggiunge a una serie di incidenti mortali sul lavoro che hanno avuto luogo in contesti non convenzionali, sottolineando l’importanza di rigorosi standard di sicurezza e di una costante verifica delle attrezzature impiegate. Le autorità promettono di pubblicare presto un rapporto conclusivo, nel quale verranno indicati eventuali errori e le possibili misure preventive per evitare il ripetersi di tragedie simili.