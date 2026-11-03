Un nuovo boato nel cuore della notte riaccende l’allarme sicurezza nella periferia orientale di Roma. Due ordigni sono esplosi davanti a un bar, provocando ingenti danni all’attività commerciale e facendo ripiombare i residenti nella paura. È l’ennesimo episodio di una preoccupante scia di esplosioni che continua a colpire Castelverde.

Due ordigni esplodono davanti a un bar a Castelverde: paura nella notte a Roma Est

Come riportato da Roma Today, erano circa le 4 di martedì 3 novembre quando due esplosioni, avvenute a breve distanza l’una dall’altra, hanno scosso Castelverde, in particolare la zona di via Massa San Giuliano. Nel mirino pare sia finito il Monkey Bar (Elegant Monkey), davanti al quale sarebbero stati fatti esplodere due ordigni rudimentali.

Il rumore ha svegliato numerosi residenti, mentre le vibrazioni hanno fatto tremare le finestre delle abitazioni circostanti.

La deflagrazione ha provocato danni ingenti all’attività commerciale: la saracinesca è stata danneggiata, il dehors è stato distrutto e la cancellata esterna è stata abbattuta. Anche il balcone dell’edificio che si trova sopra il locale è stato annerito.

Le conseguenze dello scoppio sono state particolarmente pesanti, ma fortunatamente non si registrano feriti: al momento dell’accaduto, infatti, all’interno del bar non era presente nessuno.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento de La Rustica e i carabinieri della stazione di San Vittorino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti. I militari stanno esaminando anche le registrazioni degli impianti di videosorveglianza per individuare elementi utili a identificare chi ha piazzato gli ordigni.

L’escalation di bombe a Roma Est e l’allarme del presidente del Municipio VI

Quanto accaduto a Castelverde non rappresenta un episodio isolato. Da settimane, infatti, diverse zone della periferia romana sono interessate da una preoccupante successione di esplosioni e attentati incendiari. La stessa Castelverde era già finita al centro delle cronache per un precedente episodio che aveva coinvolto un autosalone e un’abitazione privata.

A preoccupare è soprattutto la frequenza degli attacchi, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere legata a nuovi equilibri negli ambienti della criminalità organizzata. Resta tuttavia da comprendere quale sia il movente dei singoli episodi e perché vengano prese di mira determinate attività commerciali e abitazioni.

Sulla situazione è intervenuto anche Nicola Franco, presidente del Municipio VI, che a Roma Today ha ribadito la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. «Continuo a richiedere la zona rossa», ha dichiarato a Roma Today, chiedendo un presidio stabile analogo a quello attualmente operativo al Quarticciolo. Franco ha inoltre espresso timori per la crescente pericolosità degli episodi: «Ormai siamo davanti a bombe che diventano sempre più potenti». E ha aggiunto: «Il rischio è che diventi una sorta di nuova Bogotà». Un allarme che riporta al centro il tema della sicurezza nelle periferie romane.