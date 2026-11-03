"Secondo caso in due settimane", IN’s richiama di nuovo il prodotto

La catana discount IN’s Mercato ha richiamato un lotto di filetti di tonno surgelato Selezione Più per possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. Solo due settimana fa la stessa catena aveva richiamato sempre un lotto di filetti di tonno surgelato Selezione Più e sempre per possibile rischio istamina oltre i limiti consentiti dalla legge.

Ma ecco tutti i dettagli del nuovo richiamo da parte di IN’s Mercato.

Allerta alimentare: IN’s richiama filetti di tonno per rischio istamina

Nuova allerta alimentare, con la catena di discount IN’s Mercato che ha richiamato un lotto di filetti surgelato Selezione Più per possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge.

Solamente un paio di settimane fa, IN’s aveva richiamato un altro lotto sempre di filetti di tonno surgelato Selezione Più e sempre per possibile presenza di istamina oltre i limiti previsti dalla legge. Ma vediamo tutti i dettagli del lotto appena richiamato dalla catena di discount.

Allerta alimentare, IN’s richiama filetti di tonno: il lotto interessato

Come abbiamo appena visto, la nota catena discount IN’s Mercato ha richiamato un lotto di filetti di tonno surgelato Selezione Più per la possibile presenza di istamina oltre i limiti consentiti dalla legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 76504-01-001 e tutti i termini minimi di conservazione (TMC) associati. A produrre i filetti di tonno surgelati richiamati per IN’s è stata l’azienda Jude Foods India Private Limited. Lo stabilimento di produzione si trova a North Thamaraikulam, in India. Nel richiamo invece di due settimana fa il fornitore era l’azienda tedesca I. Schroeder KG. Si invita tutti coloro che hanno acquistato il lotto sopra indicato a non consumarlo in via precauzionale. Potete riportare il prodotto nel luogo in cui lo avete comprato per la sostituzione oppure per ottenere il rimborso.