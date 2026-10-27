Zucche intagliate, travestimenti da brivido e dolcetti a volontà: Halloween è alle porte e a cambiare look, questa volta, è anche la tavola.

Il Norwegian Seafood Council (NSC) ha pensato a cinque ricette a base di pesce norvegese per chi vuole sorprendere gli ospiti con un menù a tema, costruito sui colori della serata: l’arancione della zucca, il nero di seppia, il rosso della barbabietola.

L’idea di fondo è semplice. Se c’è una notte in cui tutto può trasformarsi, tanto vale cominciare dal menù. Il nero richiama il buio, il rosso ricorda il sangue dei film dell’orrore, l’arancione porta in tavola il simbolo per eccellenza di Halloween. Il risultato sono piatti che conquistano prima gli occhi e poi il palato.

Salmone, merluzzo e baccalà per un menù fuori dal solito

Gli ingredienti scelti sono tre: salmone, merluzzo e baccalà di Norvegia. Secondo il Consiglio, la versatilità dei prodotti ittici norvegesi permette di giocare con ingredienti, colori e consistenze e di provare abbinamenti nuovi. Per Halloween diventano la base di piatti pensati per fare scena.

Halloween 2026: cinque ricette da paura

Si parte con il merluzzo norvegese in padella con zucca e cavoletti di Bruxelles, per chi non vuole rinunciare alla zucca. Qui compare in due versioni, come crema vellutata e come fettine in agrodolce. Il piatto si completa con le foglie di cavoletti e una salsa al burro, soia e lime.

Per gli amanti delle atmosfere misteriose c’è il risotto al nero, salmone norvegese e puntarelle. Il nero di seppia tinge il riso, l’arancione del salmone e il verde delle puntarelle fanno da contrasto, mentre l’arancia porta una nota agrumata e fresca.

Chi ama i sapori decisi può puntare sul salmone norvegese marinato alle olive nere con avocado al peperoncino. Il pesce resta in marinatura per circa due giorni in frigorifero e viene servito con una purea di avocado e un olio alle olive nere.

Il rosso arriva con il risotto con merluzzo alla barbabietola e ricotta. La barbabietola dà al piatto un colore scenografico, il merluzzo ne arricchisce il sapore e i fiocchi di ricotta aggiungono piccoli tocchi bianchi.

Chiudono i pomodori ripieni di baccalà di Norvegia e gratinati. Si intagliano con occhi e bocche buffe o spaventose, proprio come le zucche, e si riempiono con baccalà, olive, capperi e pangrattato. È la ricetta che il Consiglio indica anche per coinvolgere i più piccoli in cucina.

Due consigli per chi si mette ai fornelli

Tra le indicazioni che accompagnano le ricette ce ne sono un paio utili. Per il risotto alla barbabietola, chi vuole attenuarne la dolcezza e ottenere un colore più tenue può usarne una sola e mantecare con la ricotta. Il salmone marinato, invece, si conserva in frigorifero per almeno sette giorni e può essere tagliato a fette lunghe per preparare degli involtini farciti con l’avocado.

Chi è il Norwegian Seafood Council

Il Norwegian Seafood Council è un ente fondato nel 1991 dal Ministero della Pesca norvegese, con sede centrale a Tromsø. Collabora con il settore della pesca e dell’acquacoltura per sviluppare i mercati del pesce e diffonderne la cultura, attraverso attività di marketing e informazione. È finanziato dall’industria ittica norvegese e ha uffici in 11 mercati internazionali, Italia compresa. Rappresenta anche il marchio d’origine Seafood from Norway.

Altre informazioni sul sito pescenorvegese.it e sui profili Instagram e Facebook di Seafood from Norway Italy.