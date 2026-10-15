Nuova allerta alimentare, con Conad che ha richiamato un lotto di albume d'uovo, a marchio Conad Piacersi, per la possibile presenza di Salmonella spp. Si invita tutti coloro che hanno acquistato il prodotto a non consumarlo.

Nuova allerta alimentare, con Conad che ha richiamato l’albume d’uovo per rischio presenza di Salmonella spp. Ecco tutti i dettagli e cosa fare se avete già acquistato il prodotto.

Allerta alimentare, Conad richiama albume d’uovo per rischio Salmonella

La nota catena Conad ha richiamato un lotto di albume d’uovo per la possibile presenza di Salmonella spp.

Per l’esattezza di tratta un lotto di albume d’uova da allevamento a terra a marchio Conad Piacersi per la possibile presenza di Salmonella spp. Il prodotto appena citato viene venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto K657113 e la data di scadenza 29/10/2026. A produrre l’albume d’uovo richiamato per Conad Società Cooperativa è stata l’azienda Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – CO.P.R.A., che fa parte del gruppo Eurovo Srl.

Lo stabilimento di produzione si trova in via Cavecchia, frazione Calisese 75, a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT 39 OV UE).

“Non compratelo”, nuovo richiamo nei supermercati Conad

Come visto Conad ha richiamato il lotto numero K657113 a data di scadenza 29/10/2026 di albume d’uova da allevamento a terra a marchio Conad Piacersi per la possibile presenza di Salmonella spp.

Ma ecco cosa si legge nel comunicato della Conad: “Nel corso di controlli, nel lotto indicato sono state riscontrate, specifiche microbiologiche non conformi: Salmonella spp. Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Si precisa che il consumo previa cottura (come riportato in etichetta), contribuisce all’inattivazione del microorganismo. Ci scusiamo per il disagio arrecato.” Chi ha già acquistato il lotto in questione è invitato a non consumare il prodotto e a riportarlo ove lo si è comprato per il rimborso.