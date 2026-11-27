Una grave reazione allergica in un minore ha fatto scattare un’allerta alimentare da parte del Ministero della Salute. Nel mirino è finito Aquafaba IN-VECE, un prodotto vegano commercializzato come sostitutivo dell’albume, nel quale le analisi avrebbero rilevato la presenza di proteine dell’uovo non dichiarate in etichetta. Due i lotti interessati dal richiamo: ecco quali sono e cosa devono fare i consumatori.

Aquafaba In-Vece, proteine dell’uovo non dichiarate: scatta l’allerta alimentare

Il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta alimentare per Aquafaba a marchio IN-VECE, un preparato vegano in polvere a base di ceci disidratati, commercializzato come alternativa all’albume nelle ricette dolci e salate. Il provvedimento è arrivato dopo il ricovero di un minore all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il paziente ha manifestato una grave reazione allergica in seguito al consumo di alcuni dolci realizzati con il prodotto.

Come riportato da Fanpage, il bambino aveva un’allergia già accertata alle proteine dell’uovo, sostanza che, nonostante non fosse indicata in etichetta, sarebbe stata successivamente individuata nel preparato. L’articolo, prodotto in Cina e venduto in confezioni da 200 grammi, riporterebbe anche la dicitura senza glutine. Sono due i lotti coinvolti nel richiamo: L 501, con termine minimo di conservazione (TMC) 02/2027, e 2025121301, con TMC 12/2027.

Le analisi hanno quindi evidenziato una discrepanza tra le caratteristiche dichiarate e la composizione effettiva dell’alimento, con possibili conseguenze per i consumatori allergici.

I controlli dei NAS e le raccomandazioni per chi ha acquistato il prodotto

La segnalazione dell’ospedale genovese ha portato all’intervento dei Carabinieri del NAS di Genova, che hanno avviato verifiche presso i distributori per ricostruire la diffusione del prodotto sul mercato. Nel corso delle ispezioni, i militari hanno disposto il sequestro delle confezioni individuate e raccolto alcuni campioni da sottoporre ad analisi.

Gli esami di laboratorio avrebbero confermato la presenza di proteine dell’uovo non dichiarate, facendo emergere un rischio concreto per le persone con allergie specifiche. La vicenda sarebbe stata comunicata anche al RASFF, il sistema europeo di allerta rapido per alimenti e mangimi, attraverso la notifica 2026.10317, nella quale il rischio sarebbe classificato come serio.

Tra i sintomi segnalati figurano tosse, orticaria, vomito e difficoltà respiratorie. Per precauzione, il Ministero della Salute invita chiunque sia allergico alle proteine dell’uovo a non consumare Aquafaba appartenente ai due lotti interessati. Le persone che hanno già acquistato le confezioni coinvolte possono riportarle al negozio oppure al rivenditore online presso cui è stato effettuato l’ordine.