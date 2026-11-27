“Stiamo lavorando su due livelli. Una soluzione di breve periodo che chiede alla Banca centrale europea di intervenire come intermediario per ombrello per garantire a Banca Etica, e ad altre banche, di non essere minacciate dalle sanzioni secondarie. Allo stesso tempo, siamo impegnati nella creazione dell’euro digitale”.
Così l’eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo a margine della conferenza stampa “Chi decide su chi può operare nel settore bancario in Europa? Proteggere i cittadini, le banche e le istituzioni dalle sanzioni extraterritoriali”.
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