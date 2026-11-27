“Il sito di Conselve si posiziona come centro di eccellenza e punto di riferimento tecnologico che aiuterà, in particolar modo l'Europa, a sviluppare tutta l'infrastruttura cooling nel mondo dei data center”. Così Davide Zardo, Presidente e AD, Schneider Electric Italia, nel corso dell’incon...

“Il sito di Conselve si posiziona come centro di eccellenza e punto di riferimento tecnologico che aiuterà, in particolar modo l’Europa, a sviluppare tutta l’infrastruttura cooling nel mondo dei data center”. Così Davide Zardo, Presidente e AD, Schneider Electric Italia, nel corso dell’incontro che presso il polo industriale di Conselve (Pd) ha riunito la stampa di tutta Europa per annunciare l’ampliamento della capacità produttiva di raffreddamento a liquido per far fronte alla crescente domanda.

Presso il sito è, infatti, previsto un incremento del 100% della capacità produttiva di CDU a partire da gennaio 2027, affiancato da un aumento del 50% della capacità produttiva di Big Chiller entro la fine del 2026.

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