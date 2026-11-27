Nostradamus, l'astrologo francese ha predetto, nel suo libro scritto nel 1955, cosa accadrà nel 2027. Sarà un anno inquietante sotto molti punti di vista.

Nostradamus ha abituato esperti in materia e curiosi a valutare con attenzione le profezie che aveva predetto a suo tempo riguardo al futuro, fatti che mettono alla prova chi li analizza al fine di verificare se effettivamente si verificheranno o meno ed anche per il 2027 sembra esserci questa caccia a quanto dichiarato al fine di vedere cosa ci riserverà il prossimo anno.

Nostradamus come mai le sue profezie continuano ad affascinare

Nostradamus, il cui vero nome è Michel de Nostredame, è morto oltre quattro secoli fa ma la sua raccolta “Le Profezie” scritta nel 1555 continua ad attirare l’interesse di studiosi che si interessano a quanto scritto in riferimento al futuro.

La cosa curiosa è che spesso ci ha preso davvero, azzeccando quello che poi si è effettivamente verificato nel mondo, ed è per questo motivo che ogni anno quando arrivano le profezie, da lui scritte per quel determinato anno, le persone le analizzano e si augurano che non accadano.

Anche per il 2027 ha predetto che cosa accadrà e purtroppo sembra si rifaccia molto da vicino allo scenario che stiamo vivendo, caratterizzato da guerre internazionali e problemi ambientali di grande portata ed interesse.

Nostradamus, le 5 profezie per il 2027

Nostradamus per il 2027 ha predetto 5 profezie: la prima è relativa agli incendi boschivi, secondo lui si verificheranno incendi di grandi aree boschive, forse un riferimento al polmone verde dell’Amazzonia, che causeranno innalzamenti delle temperature e problemi per le popolazioni nel pianeta.

La seconda profezia invece è relativa ad una crisi finanziaria globale, come riporta LiberoQuotidiano, per Nostradamus, argento e oro perderanno valore e la società sarà sommersa da debiti portando molte persone ad accumulare debiti. La terza invece ipotizza di un conflitto tra la Persia e la Trebisonda, Persia per Nostradamus equivale alla zona dove oggi vi è l’Iran, mentre la Trebisonda è la zona affacciata sul Mar Nero dove vi è la Turchia.

Molto probabilmente non saranno loro impegnate nel conflitto, almeno una delle due, ma è il segnale di conflitti internazionali. La quarta rigurarderebbe la Francia e l’instabilità geopolitica interna, in vista proprio delle elezioni presidenziali che avranno luogo nel 2027.

La quinta ed ultima è un po’ particolare, Nostradamus ha scritto di un tesoro che si troverebbe nascosto nella piccola isola canadese di Oak Island, che verrà scoperto proprio nel 2027 e porterà una maledizione a chi lo troverà.