Nell’aula di Montecitorio, durante le dichiarazioni di voto finale sul decreto scuola, è scoppiata una bagarre dopo l’intervento del deputato di Futuro Nazionale Rossano Sasso. Il governo aveva ottenuto la fiducia sul provvedimento nella giornata di mercoledì 25 novembre.

La citazione di Gentile e l’attacco ai partigiani

Sasso, esponente del gruppo vicino a Vannacci, ha citato Giovanni Gentile, nominato da Mussolini ministro della Pubblica istruzione durante il regime fascista.

Il deputato ha definito Gentile “uno dei più grandi Ministri dell’Istruzione della storia italiana” e ha concluso con un riferimento ai “assassini vigliacchi partigiani comunisti di ieri e dei detrattori di oggi”.

Dai banchi dell’opposizione sono arrivate subito le proteste. La vicepresidente di turno Anna Ascani è intervenuta per richiamare Sasso, affermando: “No, collega Sasso ne abbiamo già parlato: in quest’Aula vigliacchi partigiani non si dice, non è accettato”.

I richiami in aula

Tra urla e richiami, Ascani ha richiamato anche i deputati Federico Fornaro del Partito Democratico e Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra. Le proteste dei banchi dell’opposizione hanno accompagnato l’intero scambio.

Non è la prima volta che le parole di Sasso su Gentile provocano tensioni a Montecitorio. Il 17 novembre, durante il dibattito sulla legge contro l’antisemitismo, un suo intervento analogo aveva acceso la reazione del deputato dem Gianni Cuperlo, che in quell’occasione ha detto: “State zitti, fascisti!”.