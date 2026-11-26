geotermia può diventare una delle risorse strategiche per rafforzare l’indipendenza energetica dell’Italia, ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio e garantire energia competitiva al sistema produttivo. È il messaggio lanciato da Diego Righini, presidente di Geotermia Zero Emissioni, intervenuto agli Stati Generali dell’Energia 2026, ospitati alla Camera dei Deputati nell’ambito della sessione dedicata a “Rinnovabili, sicurezza e sostenibilità”. Lapuò diventare una delle risorse strategiche per rafforzare l’, ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas e petrolio e garantire energia competitiva al sistema produttivo. È il messaggio lanciato da, intervenuto agli, ospitati alla Camera dei Deputati nell’ambito della sessione dedicata a “Rinnovabili, sicurezza e sostenibilità”.

Al centro dell’intervento la necessità di valorizzare le risorse energetiche nazionali e accelerare il passaggio dalla pianificazione alla realizzazione degli impianti. Un tema che si intreccia con la nascente Strategia Nazionale Geotermia e con la ricerca di un mix energetico capace di assicurare continuità delle forniture, stabilità dei prezzi e maggiore autonomia del Paese.

Nel corso del confronto, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, imprese e operatori del settore energetico, Righini ha sottolineato il ruolo che la geotermia può assumere nella transizione energetica italiana, richiamando anche il contributo del responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri.

«Sono grato all’On. Luca Squeri, responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia, che non ha mai smesso di credere che la geotermia possa contribuire a sostituire il gas importato dall’estero.

Oggi il costo del gas e del petrolio continua a incidere in modo rilevante sull’economia italiana e sulle famiglie. Per questo è fondamentale valorizzare tutte le fonti nazionali disponibili e programmabili», ha dichiarato Righini.

Geotermia superhot, impianti fino a 450 MW: le potenzialità della nuova tecnologia

Una parte centrale dell’intervento è stata dedicata all’evoluzione tecnologica della geotermia e alle prospettive offerte dai sistemi di nuova generazione, in particolare dalla cosiddetta geotermia superhot.

Secondo Righini, le sperimentazioni internazionali, alle quali ha partecipato anche l’Italia in Islanda, aprono scenari significativi per lo sviluppo di impianti con capacità produttive elevate.

«La nuova geotermia superhot offre prospettive molto interessanti. Parliamo di impianti che possono raggiungere potenze comparabili a quelle dei reattori nucleari modulari di piccola taglia, nell’ordine di 350-450 MWe», ha spiegato il presidente di Geotermia Zero Emissioni.

Il rapporto tra geotermia e nucleare, nella visione illustrata da Righini, non deve essere interpretato in termini di contrapposizione. Le due tecnologie possono infatti contribuire insieme alla diversificazione delle fonti energetiche e alla stabilità del sistema nazionale.

«Geotermia e nucleare non devono essere considerati alternativi, ma complementari: insieme possono contribuire ad accompagnare il Paese fuori dalla crisi energetica e garantire stabilità dei prezzi nel lungo periodo», ha aggiunto.

Intelligenza artificiale e Data Center: cresce il fabbisogno energetico

Un altro tema affrontato agli Stati Generali dell’Energia riguarda l’aumento della domanda di elettricità legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, del cloud computing e delle infrastrutture digitali.

La diffusione dei Data Center, destinati anche alla gestione dei sistemi di AI e alla cybersicurezza delle infrastrutture critiche, richiederà infatti una crescente disponibilità di energia. Una questione che, secondo Righini, deve essere affrontata attraverso una programmazione degli investimenti già nei prossimi anni.

«Nei prossimi anni assisteremo a una crescita della domanda di energia legata all’AI, ai sistemi digitali e alla protezione delle infrastrutture strategiche. Per questo motivo è indispensabile pianificare oggi gli investimenti necessari ad assicurare energia abbondante, sicura e competitiva per i decenni futuri», ha sottolineato.

La sfida, dunque, non riguarda soltanto la diversificazione delle fonti, ma anche la capacità di anticipare le esigenze energetiche di un’economia sempre più digitalizzata, nella quale la disponibilità di elettricità rappresenta un fattore determinante per la competitività industriale.

Piancastagnaio e Luigi Vagaggini: il modello della geotermia per lo sviluppo dei territori

Nel suo intervento Righini ha richiamato anche l’esperienza di Piancastagnaio e il ruolo svolto da Luigi Vagaggininella valorizzazione delle risorse geotermiche dell’area amiatina.

Un’esperienza amministrativa alla quale è dedicato il volume “Il sindaco Geotermico. Luigi Vagaggini di Piancastagnaio”, scritto da Diego Righini in collaborazione con Raffaele Casuccio.

Il libro ricostruisce il percorso di un amministratore che ha fatto della geotermia uno strumento di sviluppo territoriale e crescita economica, proponendo una riflessione sul rapporto tra risorse naturali, capacità amministrativa e opportunità per le comunità locali.

La valorizzazione della geotermia, in questa prospettiva, non riguarda soltanto la produzione di energia, ma anche le ricadute economiche e industriali sui territori, attraverso investimenti, competenze e nuove opportunità di sviluppo.

Strategia Nazionale Geotermia, il 4 dicembre la presentazione del libro a Piancastagnaio

Il confronto sul futuro della geotermia italiana proseguirà venerdì 4 dicembre 2026 a Piancastagnaio, in provincia di Siena, con la presentazione del volume “Il sindaco Geotermico. Luigi Vagaggini di Piancastagnaio”.

L’appuntamento è fissato alle ore 16.30 presso lo Spazio Dante Cappelletti, in via Fratelli Rosselli 77, nell’ambito delle celebrazioni dedicate a Santa Barbara.

L’iniziativa sarà un’occasione per approfondire le prospettive della geotermia nazionale, le opportunità legate alla Strategia Nazionale Geotermia e il contributo che questa fonte rinnovabile può offrire alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla competitività industriale e alla sostenibilità ambientale.

Il messaggio emerso dagli Stati Generali dell’Energia è quello di accelerare la valorizzazione delle risorse disponibili. Per Righini, la geotermia rappresenta una componente da integrare nel futuro energetico italiano, con l’obiettivo di trasformare le potenzialità tecnologiche e territoriali in impianti, produzione e maggiore autonomia energetica.