Sono già in programma diversi scioperi per il mese di dicembre 2026 che, come tutti gli anni, complici le festività, è uno dei mesi in cui si viaggia di più. Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare di rosso.

Sono già in programma diversi scioperi per il mese di dicembre 2026 che, come tutti gli anni, complici le festività, è uno dei mesi in cui si viaggia di più. Ecco il calendario completo con tutte le date da segnare di rosso. I dettagli.

Scioperi dicembre 2026: il 4 dicembre sciopero generale

Non si prospetta essere un mese di dicembre facile per chi si deve mettere in viaggio, in quanto sono già in programma diversi scioperi dei trasporti proprio per il mese di Natale. Prima di vedere il calendario completo, con tutte le date da segnare di rosso, soffermiamoci sulla data del 4 dicembre 2026, giorno in cui è stato proclamato lo sciopero generale.

Per l’esattezza è stato proclamato da CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI-COBAS, con l’adesione anche di AL-COBAS e LMO. La mobilitazione interesserà per tutta la giornata i lavoratori dei settori pubblici e privati, con diverse modalità per le singole categorie. Possibili ripercussioni anche sui trasporti, col personale ferroviario che si fermerà alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre sino alle ore 21:00 di venerdì 4.

Nel comparto autostradale lo sciopero comincerà alle ore 22:00 del 3 dicembre sino alle ore 22:00 del 4 dicembre. Possibili stop anche per il settore aereo e per il trasporto pubblico, ma per il momento non sono ancora stati comunicati. Venerdì 4 dicembre ci sarà anche una seconda mobilitazione generale, proclamata dall’Unione Sindacale Italiana USI 1912, che riguarderà il personale a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori con contratti precari e atipici, di tutti i comparti. La mobilitazione durerà per l’intera giornata, ma non coinvolgerà il settore dei trasporti.

Scioperi dicembre 2026, tutte le date a rischio: il calendario completo

Ecco le altre date da segnare per gli scioperi a dicembre 2026:

14 dicembre 2026 : il personale di Aviation Services in servizio a Fiumicino e Ciampino si fermerà per 24 ore, ovvero dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato da FAST-CONFSAL che interessa i servizi aeroportuali: chi parte o atterra a Roma potrà quindi verificare le indicazioni fornite dalla società e dagli aeroporti sull’operatività e su eventuali effetti sui collegamenti; Possibili disagi anche per il trasporto pubblico locale a Crotone, con il personale delle società Autolinee Romano Regionali e Fratelli Romano che incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 10.59 alle 14.59. Lo sciopero è stato proclamato da FILT-CGIL, UILT-UIL, FAISA-CISAL, UGL-FNA e RSA;

15 dicembre 2026 : sciopero del personale ENAV dell’aeroporto di Bologna, con l’astensione, indetta dalla RSA UILT-UIL e classificata come interregionale, che coprirà l’intera giornata, dalle 00.00 alle 24.00. Previsto anche uno sciopero dei taxi dalle ore 08:00 alle 22:00 e locale del personale della società AMC di Casale Monferrato. L’agitazione, proclamata da FILT-CGIL, durerà due ore e trenta minuti, dalle 9 alle 11.30;

16 dicembre 2026: dalle 11.00 alle 15.00 è previsto uno sciopero interregionale di quattro ore degli addetti alle pulizie della società La Lucente, che lavorano in appalto presso l’aeroporto, proclamato da FILCAMS-CGIL e UILT-UIL. E’ una protesta che riguarda solamente il servizio di pulizia e che non coinvolge quindi né il personale di volo né il controllo del traffico aereo. Sciopero anche di quattro ore del personale ferroviario di macchina e di bordo di Ferrovie del Sud Est nel bacino di Lecce. L’astensione dal lavoro, proclamata da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL, sarà dalle ore 8.30 alle 12.29.