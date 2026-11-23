Salvi ricorda l'ultimo incontro con De Gennaro e ricostruisce gli episodi che hanno segnato il loro rapporto, fino ai dubbi sui presunti depistaggi nel caso Borsellino.

Quarant’anni di amicizia, indagini delicate e ricordi personali legati ad alcune delle pagine più complesse della storia giudiziaria italiana. Giovanni Salvi, intervistato da Repubblica, ha ripercorso il rapporto con Gianni De Gennaro, raccontando l’ultimo incontro prima della perquisizione, un confronto nato da un’intercettazione e il ruolo avuto dall’ex capo della Polizia nelle grandi inchieste sulla mafia.

Giovanni Salvi e l’ultimo incontro con Gianni De Gennaro: il retroscena dell’intercettazione

Un’amicizia lunga quarant’anni, segnata da indagini delicate e anche da momenti di incomprensione. Nell’intervista a Repubblica, Giovanni Salvi, ex procuratore generale della Cassazione, ha ricordato il rapporto con Gianni De Gennaro, soffermandosi sull’ultimo incontro prima della perquisizione e su un episodio che aveva rischiato di compromettere la loro amicizia.

I due si erano visti per l’ultima volta al Centro studi americani di via Caetani, il giorno precedente alla perquisizione. De Gennaro aveva partecipato a una cerimonia di premiazione, intervenendo davanti al pubblico con un discorso introduttivo. Nonostante l’indagine fosse già in corso, aveva mostrato, secondo Salvi, grande autocontrollo.

L’ex magistrato ha raccontato anche il contrasto nato da un’intercettazione disposta dalla Procura di Caltanissetta, nella quale De Gennaro, parlando con Francesco Gratteri, aveva utilizzato nei suoi confronti un’espressione poco lusinghiera, descrivendolo come una persona attaccata ai soldi.

Dopo averlo contattato per chiedere spiegazioni, Salvi si era sentito rispondere che avrebbe dovuto ascoltare la registrazione. La replica era stata: «guarda, carta canta». Ne era nata una discussione durante la quale De Gennaro, profondamente amareggiato, gli aveva confidato: «Giovanni, vogliono distruggermi». Il confronto si era poi concluso con un chiarimento e un abbraccio, che aveva permesso ai due di ricucire il rapporto.

Dalle indagini sulla mafia al caso Borsellino: il ricordo di Salvi e gli interrogativi sulla morte di De Gennaro

La loro conoscenza era iniziata circa quarant’anni prima grazie a Liliana Ferraro, magistrata vicina a Giovanni Falcone. All’epoca Salvi lavorava come sostituto procuratore a Roma e si occupava di indagini sull’eversione nera, con collegamenti alla mafia siciliana. Attraverso Ferraro era entrato in contatto con diversi magistrati e investigatori che collaboravano con Falcone, tra cui Loris D’Ambrosio. Salvi ha ricordato anche il carattere di De Gennaro, prendendo le distanze dal soprannome «lo squalo», che non riteneva rappresentativo della sua personalità, capace anche di ironia e autoironia.

Tra i momenti più importanti della loro collaborazione ha citato l’inchiesta sull’omicidio di Mino Pecorelli, quando ebbe trenta giorni per chiedere l’autorizzazione a procedere nei confronti di Giulio Andreotti. In quella circostanza la Direzione investigativa antimafia contribuì a rintracciare gli assegni comparsi sulla copertina della rivista OP, poi scomparsa, permettendo di raccogliere elementi successivamente confermati anche da Andreotti.

Sulla morte di De Gennaro, l’ex procuratore ha dichiarato di non avere certezze sulle cause, ipotizzando che eventuali chiarimenti possano arrivare dall’esame delle carte. Prudenza anche sui presunti depistaggi nelle indagini sulla strage di via D’Amelio: Salvi ha ritenuto prematuro esprimere giudizi, richiamando la necessità di rispettare le garanzie procedurali.