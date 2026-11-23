(Adnkronos) - Sarà Lasse Lempainen a operare Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo gli ultimi consulti medici. L'operazione è in programma domani a Turku, in Finlandia, dove il numero uno azzurro ha raggiunto il chirurgo che...

(Adnkronos) – Sarà Lasse Lempainen a operare Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo gli ultimi consulti medici. L’operazione è in programma domani a Turku, in Finlandia, dove il numero uno azzurro ha raggiunto il chirurgo che si occuperà della sua patologia. Lempainen è un ortopedico finlandese di fama internazionale, considerato uno dei massimi esperti al mondo nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee.

Un professionista molto conosciuto nell’ambiente dello sport di alto livello, tanto da essere diventato un punto di riferimento per numerosi atleti e società sportive europee.

Lasse Lempainen è considerato l’erede professionale del professor Sakari Orava, celebre chirurgo finlandese soprannominato il “dottor House dello sport” per la sua capacità di affrontare e risolvere casi clinici particolarmente complessi.

Nel corso della sua carriera, Lempainen ha consolidato una reputazione internazionale grazie alla specializzazione nelle problematiche muscolari e tendinee, collaborando con diverse importanti società calcistiche. Tra queste figurano Barcellona, Milan, Roma e Juventus.

Nel suo percorso professionale il chirurgo finlandese ha seguito numerosi protagonisti dello sport internazionale, soprattutto calciatori. Tra gli atleti passati dalle sue mani figurano Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Ousmane Dembélé.

La scelta di affidarsi a Lempainen rappresenta dunque una decisione importante per Sinner, che ha voluto consultare uno specialista di riferimento per valutare la soluzione migliore al problema fisico che lo sta condizionando.

La patologia che interessa il tennista italiano è una tendinopatia nella parte esterna del ginocchio destro, riconducibile alla sindrome della bandelletta ileotibiale. Si tratta di una condizione che interessa una struttura fibrosa che percorre la parte laterale della coscia e arriva fino al ginocchio. Nei tennisti, i continui cambi di direzione, le frenate e gli spostamenti laterali possono sottoporre questa zona a sollecitazioni particolarmente intense.

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