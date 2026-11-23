(Adnkronos) - L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A., per presunta violazione...

(Adnkronos) – L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A., Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A., per presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente nell’applicazione di prezzi fissi e vincolanti ai franchise tramite un sistema informatico di gestione delle casse.

Il gruppo Eurospin, infatti, fisserebbe i prezzi di rivendita – impedendo la loro modifica al ribasso – per tutti i prodotti forniti dalle società del gruppo in qualità di franchisor e che rappresentano quasi tutto l’assortimento merceologico dei punti vendita.

Pertanto, i supermercati ad insegna Eurospin in franchising non sarebbero liberi di definire autonomamente le proprie politiche di prezzo, con conseguente limitazione della concorrenza tra i punti vendita affiliati. Questa condotta riguarda uno dei principali operatori della GDO e leader nel segmento di mercato dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del carrello della spesa.

In tale contesto l’imposizione dei prezzi, e quindi l’impossibilità di modificarli al ribasso, sembra comportare significativi effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali.

Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita descritto è suscettibile di integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4, lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Mercoledì 18 novembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Eurospin Italia S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Tirrenica S.p.A.

e in alcuni punti vendita affiliati al gruppo Eurospin.

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