(Adnkronos) - Grandi festeggiamenti a Sturno, in provincia di Avellino, per il compleanno da record di Lucia Laura San Genito, da tutti conosciuta come nonna Laurina, che domenica 22 novembre ha compiuto 116 anni, diventando la persona più longeva d'Italia e la terza in tutto il mondo, dopo la bri...

(Adnkronos) – Grandi festeggiamenti a Sturno, in provincia di Avellino, per il compleanno da record di Lucia Laura San Genito, da tutti conosciuta come nonna Laurina, che domenica 22 novembre ha compiuto 116

anni, diventando la persona più longeva d’Italia e la terza in tutto il mondo, dopo la britannica Ethel Caterham (117 anni) e la statunitense Naomi Whitehead (116 anni).

Accanto a lei, davanti alla torta con il numero “116”, anche il sindaco del piccolo comune campano – poco più di duemila abitanti -, Vito Di Leo. “116 anni non sono soltanto un numero – ha spiegato il primo cittadino -. Sono un patrimonio immenso di memoria, esperienze e vissuti. Sono più di un secolo di storia che si intreccia con quella del nostro Paese e con la storia della nostra Sturno, di cui nonna Laurina custodisce ricordi, tradizioni, usanze e testimonianze preziose.

Ma ciò che rende speciale la sua lunga vita non è soltanto la sua straordinaria longevità. È soprattutto ciò che rappresenta: una donna saggia, semplice, umile e solidale, portatrice di quei valori autentici che hanno caratterizzato intere generazioni quali il valore della famiglia, il rispetto, il sacrificio, la solidarietà, la generosità e l’attenzione verso gli altri”, concludendo: “Nonna Laurina è tutto questo: una storia vivente, una memoria preziosa, un patrimonio umano della nostra comunità”.

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