Sarebbero 7 i cantanti Big che avrebbero rifiutato l’invito da parte di Stefano De Martino per partecipare a Sanremo 2027. Ecco i nomi.

Sanremo 2027, c’è attesa per l’annuncio dei Big: ma c’è chi ha rifiutato

Tra meno di un mese Stefano De Martino annuncerà i 24 Big in gara alla 77esima edizione del festival di Sanremo che, ricordiamo, andrà in scena al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.

Nelle scorsi mesi sono circolati tantissimi nomi come papabili concorrenti, tra cui anche spicca il possibile ritorno dopo 30 anni (e altrettanti tentativi) dei Jalisse. Ma attenzione: stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero ben 7 cantanti che avrebbero rifiutato l’invito da parte di De Martino. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2027, c’è chi dice no: i Big che avrebbero rifiutato l’invito di Stefano De Martino

Chi saranno i protagonisti di Sanremo 2027? Tra poche settimana lo sapremo, ma intanto sono circolate nelle ultime ore clamorose indiscrezioni, che vedrebbero ben 7 cantanti rifiutare l’invito di Stefano De Martino. Il giornalista Simone Pirrotta tra le pagine di Vanity Fair già lo scorso mese di ottobre aveva parlato dell’indisponibilità di Mahmood e Margo Mengoni a salire sul palco dell’Ariston: “Il Festival 2027 è ancora lontano, ma la partita dei Big è già aperta.

Stefano De Martino, al lavoro sulla selezione dei 24 artisti in gara, ha già incassato due no pesanti: quello di Mahmood e Marco Mengoni. Nomi che farebbero la differenza sul palco dell’Ariston, ma che, almeno per ora, sembrano destinati a restare fuori. Siamo solo a ottobre e il tempo per cambiare idea non manca. Ma per il nuovo direttore artistico la strada parte già in salita.” Stando invece alle indiscrezioni pubblicate da Il Messaggero, a Mengoni e Mahmood si aggiungerebbero anch e Anna, Angelina Mango, Salmo, Madame e Kid Yugi. Saraà davvero così? L’11 dicembre lo scopriremo!