Un gesto simbolico si è trasformato in un caso mediatico e sociale di forte rilevanza. Manolo Portanova, centrocampista e capitano della Reggiana, è sceso in campo nella sfida di Forlì indossando la fascia rossa, tradizionale emblema della campagna contro la violenza sulle donne in vista della ricorrenza del 25 novembre. La scelta dell’atleta, ventiseienne, ha innescato immediate e aspre reazioni da parte delle associazioni femministe e dei centri antiviolenza, che hanno definito l’iniziativa fuori luogo e pericolosa nel messaggio veicolato ai giovani tifosi.

La condanna in appello e il ricorso in Cassazione

Al centro della controversia vi è la posizione giuridica del giocatore. Portanova è stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale di gruppo. I fatti contestati risalgono al maggio 2021 e riguardano uno stupro avvenuto a Siena, all’interno di un appartamento situato in piazza del Campo, ai danni di una studentessa.

Secondo l’accusa, oltre al calciatore, avrebbero partecipato all’aggressione anche lo zio, il fratello (all’epoca minorenne) e un amico.

Nonostante la sentenza di secondo grado, il procedimento non è ancora definitivo: il caso è attualmente pendente davanti alla Cassazione. Nel frattempo, Portanova continua a proclamarsi innocente, sostenendo la tesi del consenso da parte della vittima.

La permanenza in campo con i gradi di capitano e l’uso pubblico del simbolo contro la violenza sono stati letti dalle oppositrici come una minimizzazione della gravità dei fatti accertati dai giudici di merito.

La protesta delle associazioni antiviolenza

Le critiche più dure sono giunte da Non Una Di Meno e dal centro antiviolenza Nondasola di Reggio Emilia, realtà che già nel avevano contestato l’ingaggio del giocatore da parte della società granata, manifestando davanti al Municipio con cartellini rossi. Serena Corsi, vicepresidente di Nondasola, ha espresso sdegno per l’accaduto: “È vergognoso. Sarebbe bello sognare che lui di sua spontanea rifiutasse la fascia, ma tanto non lo farà mai”.

Corsi ha inoltre sottolineato l’impatto negativo sull’opinione pubblica locale: “Vedo tanti bambini con la sua maglia in città. E mi dispiace. Quello che viene trasmesso loro è questo: sono famoso e potente, quindi la faccio franca a priori”. Il timore è che il gesto normalizzi la figura di un imputato per reati sessuali così gravi, offrendo un modello distorto alle nuove generazioni.

La voce della vittima: cicatrici invisibili

A rendere ancora più dolorosa la vicenda è stata la testimonianza diretta della ragazza coinvolta nello stupro, che ha parlato di una “beffa atroce”. La giovane ha descritto il profondo turbamento provato nel vedere il proprio aggressore, riconosciuto responsabile nei primi due gradi di giudizio, indossare un simbolo protettivo per le donne: “Fa male, fa un male indicibile sentire che, mentre io porto ancora addosso le cicatrici invisibili di quella notte, chi è stato riconosciuto responsabile dai giudici possa indossare un simbolo che dovrebbe proteggere chi ha sofferto come me”.

La questione solleva interrogativi complessi sul rapporto tra sport, giustizia e sensibilità sociale. Mentre il sistema giudiziario segue il suo iter verso la sentenza definitiva della Cassazione, la comunità sportiva e civile si divide tra chi invoca la presunzione di innocenza e chi ritiene incompatibile la presenza di un condannato per violenza sessuale in ruoli rappresentativi legati alla tutela dei diritti delle donne. L’episodio di Forlì potrebbe avere ripercussioni sulla reputazione della Reggiana e sulle future politiche di ingaggio nel calcio italiano, dove i casi di cronaca nera degli atleti stanno diventando un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico.