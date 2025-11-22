Roma si illumina di fucsia per combattere la violenza sulle donne

Il 22 novembre, Roma è stata scenario di una manifestazione straordinaria promossa dal movimento Non Una di Meno, con l’obiettivo di condannare la violenza di genere e il patriarcato. Circa settantamila persone hanno sfilato per le strade della capitale, colorando il cielo di fumo fucsia e portando con sé un messaggio forte e chiaro: è tempo di agire per un cambiamento culturale.

Il corteo è partito da piazza della Repubblica e si è diretto verso San Giovanni, accompagnato da slogan come “Sabotiamo guerre e patriarcato”, un richiamo all’unità e alla resistenza contro le ingiustizie di genere. Tra i partecipanti, anche volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno espresso il loro supporto per la causa.

Polemiche e dichiarazioni ministeriali

Nel contesto di questa mobilitazione, le recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, hanno sollevato un acceso dibattito. Le sue affermazioni riguardo alla resistenza alla parità di genere “nel codice genetico dell’uomo” hanno scatenato reazioni forti tra i manifestanti. Le parole di Nordio sono state definite come “rumore per nulla”, ma in piazza molte voci si sono levate per contestare questa narrativa.

Le reazioni del mondo dello spettacolo

Celebrità come Paola Cortellesi e Anna Foglietta hanno preso parola per esprimere il loro sconforto di fronte a tali affermazioni. Cortellesi ha sottolineato la necessità di una vera educazione affettiva e sessuale nelle scuole, evidenziando che la violenza di genere non è solo un problema di legge, ma un fenomeno culturale che richiede un cambiamento profondo.

Un momento di ricordo e riflessione

Un momento toccante della manifestazione si è svolto in via Merulana, dove i manifestanti hanno tenuto un minuto di silenzio per onorare le vittime della violenza. Le candele accese e le parole di Ornella Vanoni hanno accompagnato il ricordo di chi ha perso la vita a causa della violenza patriarcale. Questo gesto ha rappresentato non solo un omaggio, ma anche una forte richiesta di giustizia e cambiamento.

La manifestazione ha anche portato all’attenzione l’allarmante numero di femminicidi registrati dall’inizio dell’anno, con 78 vittime segnalate. Le organizzatrici hanno chiesto interventi strutturali, sottolineando che “la violenza patriarcale non è un’emergenza, ma un sistema radicato”.

Il futuro della lotta contro la violenza di genere

Il corteo si è concluso con un messaggio di speranza e determinazione. Molti manifestanti, tra cui diverse famiglie e uomini, hanno espresso la loro solidarietà. Il messaggio è chiaro: è fondamentale continuare a combattere contro la cultura della violenza e promuovere una società equa e rispettosa per tutte le persone, indipendentemente dal loro genere.

La mobilitazione ha evidenziato la necessità di un sostegno concreto ai centri antiviolenza, spesso sottofinanziati e minacciati dalle politiche attuali. Le promotrici del movimento hanno chiesto un aumento dei fondi per garantire servizi adeguati e prevenzione.

La manifestazione di Roma ha rappresentato un momento cruciale nella lotta contro la violenza di genere e il patriarcato. La marea fucsia che ha invaso le strade della capitale è stata non solo un segno di protesta, ma anche un simbolo di unità e resistenza. La battaglia per la giustizia e l’uguaglianza prosegue, e l’impegno collettivo è più importante che mai.