Continuano le indagini sul caso di mamma e figlia morte avvelenate a Campobasso. Al setaccio il cellulare della figlia più grande, Alice Di Vita. Si cercando informazioni utili alle indagini.

Mamma e figlia morte avvelenate: effettuata la copia del cellulare di Alice Di Vita

Gli inquirenti cercano di arrivare alla verità riguardo la morte di Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, decedute per probabile avvelenamento da ricina.

Nella giornata di oggi, martedì 28 aprile 2026, presso la sede della polizia giudiziaria di Campobasso, alla presenza dei legali delle parti, è stato effettuato il download dell’Iphone 14 di Alice Di Vita, la figlia più grande. Il periodo clonato va dal 1 dicembre 2025 a oggi.

Mamma e figlia morte avvelenate, sotto esame il cellulare di Alice Di Vita: social, chat e siti visitati al setaccio

Nel cellulare di Alice Di Vita, figlia e sorella delle due vittime, si cercano elementi utili che possano aiutare ad arrivare alla verità sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Si cerca nelle chat, nei social e nei siti visitati dalla 18enne, difesa dall’avvocato Vittorino Facciolla che ha invitato alla prudenza: “la ragazza è parte lesa e sta vivendo questo momento affranta dal dolore come lo stesso padre Gianni Di Vita.”