Un uomo di 71 anni è stato arrestato a Salerno con l'accusa di abusi su minori. Era latitante da mesi.

Un uomo di 71 anni è stato arrestato a Salerno dopo mesi di latitanza, con l’accusa di abusi su minori. Era ricercato dal 2024 dopo che aveva ricevuto una condanna per violenza sessuale.

Salerno, 71enne arrestato per abusi su minori: la condanna

La latitanza di Giuseppe Pignalosa, un uomo di 71 anni accusato di abusi sui minori, è finita ufficialmente ad Agropoli, in provincia di Salerno.

L’uomo era ricercato dal 2024, dopo aver ricevuto una condanna definitiva per violenza sessuale su minore.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli. Era stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione per abusi sessuali avvenuti nel 2012 ai danni di una minore. Aveva ancora una pena di cinque anni, tre mesi e 12 giorni di carcere da scontare, ma era diventato irreperibile.

71enne accusato di violenza sessuale: la latitanza

L’uomo di 71 anni era riuscito a rendersi irreperibile per anni. Si era nascosto in un appartamento di Agropoli, in provincia di Salerno, dove i militari sono riusciti ad arrestarlo dopo averlo tenuto in osservazione per alcuni giorni, mettendo in atto diversi appostamenti.

Quando è stato individuato il suo nascondiglio, i carabinieri hanno circondato l’abitazione e hanno intimato all’uomo di arrendersi.

Il 71enne si è rifiutato di aprire la porta, così i militari sono stati costretti a fare irruzione per poter eseguire l’arresto.