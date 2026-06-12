De Pascale: "Dal centrosinistra serve proposta organica per il Paese"

Bologna, 12 giu. (askanews) – Il centrosinistra prepari “una proposta organica, strutturata, forte per parlare al Paese” in vista delle prossime elezioni politiche, traendo ispirazione dal lavoro delle amministrazioni locali. E’ l’auspicio del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a margine dell’inaugurazione di “Repubblica delle Idee” a Bologna.”Sono fra quelli che ritiene che si debbano tenere separati i campi, nel senso che chi fa l’amministratore deve ovviamente avere attenzione per le proprie funzioni – ha spiegato de Pascale -.

E’ più che evidente che il centrosinistra, nello scrivere il suo programma per il Paese, sia assolutamente opportuno che tragga ispirazione dal lavoro di molte amministrazioni di centrosinistra, che peraltro su ambiti diversi, con competenze diverse, possono dare un contributo importante”.”Riteniamo che, ad esempio in Emilia-Romagna, il lavoro che stiamo facendo sulla sanità e sulla non autosufficienza abbia un contenuto molto forte, e che le politiche industriali che stiamo implementando abbiano un senso importante – ha proseguito il presidente -.

E’ importante che i leader politici ascoltino quello che viene dalle città, ma mi sembra di dire che lo stanno facendo”.”Adesso tutti ci aspettiamo che a livello nazionale il centrosinistra metta in campo una proposta – ha concluso -. Al di là dei dibattiti sul come e sul quando, serve una proposta organica, strutturata, forte per parlare al Paese”.