Annalisa annuncia il suo primo San Siro il 12 giugno 2027

Milano, 12 giu. (askanews) – Sono ancora troppo poche le donne capaci di conquistare gli stadi, ma Annalisa ha le carte in regola per farlo: il 12 giugno 2027 è la data fissata per oil suo debutto allo Stadio San Siro di Milano.Lo show è organizzato da Friends & Partner e la prevendita dei biglietti è disponibile da oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 18.00 per il fanclub e da domani, venerdì 12 giugno, alle ore 18.00 su ticketone.it.

Per informazioni https://www.friendsandpartners.it/.L’annuncio è arrivato con un trailer realizzato da Nabil Elderkin, regista e fotografo di fama mondiale, attivo nel cinema e nei video musicali, da un’idea della cantautrice: Annalisa, camminando, attraversa tutte le sue ere, rappresentate dalla moltitudine di diverse versioni di sé stessa mostrate in questi anni, e trasformazione dopo trasformazione, si dirige verso la prossima, l’ultima di questo ciclo: ciò che vedremo a San Siro.Lo show, infatti, ripercorrerà allo stesso modo tutte le ere e tutti i momenti più significativi del viaggio artistico di Annalisa: dagli esordi fino ai grandi successi che l’hanno consacrata come una delle artiste più influenti e amate del panorama musicale contemporaneo.Nabil è una delle figure più influenti della regia musicale degli ultimi anni, nel corso della sua carriera ha diretto videoclip per artisti come Kanye West, Frank Ocean, Kendrick Lamar, Dua Lipa e The Weeknd, Billie Eilish, Travis Scott, ha realizzato documentari e film, oltre ad aver collaborato con Marina Abramovic per un ambizioso progetto teatrale.Dopo aver conquistato pubblico e classifiche, Annalisa si prepara a salire sul palco più amato della musica italiana per celebrare oltre quindici anni di carriera: seguendo l’immaginario degli ultimi live, Annalisa porterà in scena l’essenza del suo universo artistico attraverso uno show spettacolare e in continua evoluzione, capace di alternare energia travolgente a momenti di puro intimismo su un palco che sarà in grado ancora di più di unire performance iconiche e una potente fusione di musica e immagine.Quello di San Siro sarà un viaggio attraverso una storia fatta di talento, evoluzione, ricerca musicale e successi, che hanno reso Annalisa la regina del pop italiano.