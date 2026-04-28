L’Europarlamento chiede una legge Ue sullo stupro basata sull’assenza di consenso. Ecco tutti i dettagli.

UE cambia le regole: nuova legge sullo stupro basata sul consenso

Gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione europea una nuova normativa complementare alla direttiva Ue del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e contro quella domestica.

Si chiede infatti l’inserimento del termine stupro basato sull’assenza di consenso della vittima, in linea con la dichiarazione di Istanbul.

UE, chiesta una nuova legge sullo stupro basata sull’assenza di consenso: applausi in aula

Il Parlamento europeo ha adottato, con 447 voti a favore, 160 contrari e 60 astensioni, la risoluzione per chiedere una legislazione Ue contro lo stupro basata sull’assenza di consenso.

Gli eurodeputati invitano quindi gli Stati membri, che si basano ancora su definizioni basate sulla forza e sulla violenza ad allineare le proprie leggi agli standard internazionali. Inoltre, viene chiesto un sostegno e una protezione adeguati alle vittime e sopravvissuti a tutta l’Ue. Si sottolinea anche che il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no”, un consenso precedente, la condotta sessuale passata o qualsiasi relazione attuale o precedente non devono essere interpretati come consenso.

Il risultato è stato accolto con un applauso in aula.