Verso una definizione giuridica dello stupro fondata sul consenso

Il Parlamento europeo ha formalizzato la richiesta di adottare una definizione di stupro fondata sul consenso, segnando un passo significativo nel dibattito giuridico e politico a livello dell’Unione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato che annuncia come le relatrici Evin Incir (S&D, SE) e Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, PL) informeranno i giornalisti sulle motivazioni e sulle implicazioni della posizione parlamentare durante una conferenza stampa fissata per martedì 28 aprile alle 17:00 CEST.

Il comunicato, pubblicato il 24/04/2026, indica anche i due organi parlamentari coinvolti: il Comitato per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e il Comitato per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Questo annuncio riapre il confronto pubblico su come gli ordinamenti europei definiscono e perseguono i reati sessuali.

Cosa si intende per definizione basata sul consenso

Adottare una definizione basata sul consenso significa porre il consenso al centro dell’accertamento del reato: il fatto è riconosciuto come stupro quando manca il consenso libero, informato e volontario della persona coinvolta. Questa prospettiva si contrappone a modelli che si basano su elementi aggiuntivi come la resistenza fisica o la prova di violenza esterna; il nucleo dell’interpretazione diventa la presenza o l’assenza del consenso.

La scelta di un criterio chiaramente orientato al consenso mira a rendere più coerente la tutela delle vittime e a ridurre gli ostacoli procedurali che spesso impediscono il riconoscimento del reato nei diversi sistemi nazionali, offrendo una chiave interpretativa comune per i giudici e gli organi investigativi.

Implicazioni pratiche e definitorie

Una definizione uniforme avrebbe conseguenze pratiche su più livelli: procedurale, investigativo e formativo. In ambito procedurale, il focus sul consenso modifica i criteri di valutazione probatoria; nell’attività investigativa può richiedere linee guida specifiche per l’intervista alle vittime e per la raccolta di prove. Dal punto di vista formativo, medici, forze dell’ordine e operatori della giustizia dovrebbero essere aggiornati su cosa significhi consenso libero e informato per garantire interventi rispettosi e aderenti alla nuova cornice. Inoltre, l’armonizzazione può facilitare la cooperazione giudiziaria tra Stati membri nei casi transnazionali.

Chi guida l’iniziativa e quali organi sono coinvolti

Le relatrici che presenteranno la posizione del Parlamento sono Evin Incir (S&D, SE) e Joanna Scheuring-Wielgus (S&D, PL), nominate per illustrare le ragioni della richiesta e per rispondere alle domande della stampa nel corso della conferenza. L’iniziativa è sostenuta congiuntamente dal Comitato per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere e dal Comitato per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che hanno competenze dirette sui temi della parità, della protezione delle vittime e del diritto penale. Il ruolo dei relatori sarà quello di chiarire il testo della richiesta, di dettagliare eventuali raccomandazioni operative e di indicare i prossimi passi istituzionali.

Dialogo istituzionale e stampa

La conferenza stampa di martedì 28 aprile alle 17:00 CEST fungerà da piattaforma informativa per la stampa e per gli stakeholder interessati, offrendo spiegazioni e risposte su aspetti tecnici e pratici della proposta. Sarà un momento per chiarire il linguaggio proposto, gli obiettivi politici e i possibili interventi a livello normativo. La trasparenza del confronto con i media è pensata per favorire la comprensione pubblica e per coinvolgere reti civiche, associazioni di sostegno alle vittime e operatori del diritto nelle successive fasi di dibattito.

Perché la proposta è rilevante

L’attenzione sul consenso risponde a un bisogno diffuso di chiarezza e protezione: molte organizzazioni per i diritti umani e gruppi di advocacy avevano richiesto in anni recenti criteri più chiari per identificare il reato sessuale e garantire giustizia alle vittime. Una definizione condivisa a livello europeo può ridurre differenze interpretative tra ordinamenti, migliorare la prevenzione e potenziare la rete di assistenza alle persone che subiscono violenza sessuale. Inoltre, un linguaggio comune rafforza la capacità dell’Unione di promuovere standard minimi di tutela in materia di diritti fondamentali e parità di genere.

Prossimi passi e ricadute pratiche

Dopo la presentazione ai giornalisti, il documento e le raccomandazioni saranno oggetto di ulteriori discussioni istituzionali e, se necessario, di consultazioni tecniche con esperti legali e organizzazioni della società civile. L’iter potrebbe comprendere audizioni nei comitati competenti, proposte di emendamento e, infine, votazioni in aula. Parallelamente, la proposta solleva questioni operative che richiedono risorse per la formazione e la revisione delle procedure investigative. Monitorare l’evoluzione del percorso legislativo sarà fondamentale per comprendere tempi e modalità di applicazione di una possibile normativa basata sul consenso.

In conclusione, la richiesta del Parlamento europeo di adottare una definizione di stupro centrata sul consenso rappresenta un tentativo di allineare standard e pratiche giudiziarie nell’Unione, con effetti significativi sulla tutela delle vittime e sull’azione delle istituzioni. La conferenza stampa di martedì 28 aprile sarà l’occasione per ascoltare le relatrici e comprendere i dettagli della proposta, mentre il percorso istituzionale che seguirà determinerà l’effettiva portata delle misure proposte.