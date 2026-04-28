Maggio 2026 sarà un mese ricco di disagi per chi viaggia, sono infatti previsti diversi scioperi. Ecco il calendario completo.

Scioperi maggio 2026: la scuola

Il mese di maggio 2026 sarà un mese difficile in particolare per chi deve mettersi in viaggio per via di diversi scioperi. Prima di vedere tutte le date da segnarsi in rosso, soffermiamoci un attimo sulla scuola.

Sono sei in totale gli scioperi nazionali proclamati dalle sigle sindacali che coinvolgeranno il personale dirigente, docente e Ata delle scuole di ogni ordine e grado, con un focus su tutti gli istituti tecnici di tutti gli indirizzi “contro le prove Invalsi, per il recupero del potere d’acquisto dei docenti e Ata, contro la riforma degli istituti tecnici e contro il precariato.” L’agitazione principale indetta dal sindacato Cobas è per le giornate del 6 e del 7 maggio per gli istituti di ogni ordine e grado.

Il 12 maggio sciopero a Roma del personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia convenzionate con Roma Capitale.

Scioperi maggio 2026: il calendario aggiornato

Maggio 2026 sarà un mese ricco di scioperi. Ci saranno tre scioperi generali. Il primo per l’intera giornata del 1 maggio proclamato da Usi Cit e Cobas Lavoro Privato e coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private, con l’esclusione di trasporti e scuola.

Il secondo sciopero generale indetto da Csle è in programma dal 15 al 16 maggio quando si fermeranno per 48 ore i lavoratori del pubblico impiego, comprendendo scuole, università e sanità. Il terzo sciopero generale è per il 29 maggio, supportato da diverse organizzazioni come Usi Cit, Cub, Sgb e So Cobas. Ecco il calendario degli scioperi dei trasporti:

7 maggio: stop al trasporto marittimo dalle ore 00.00 alle ore 23.59;

11 maggio: dalle 10 alle 18 sciopero di Easyjet e stop locali per i servizi di sicurezza aeroportuale e handling a Fiumicini, Cagliari, Palermo e Napoli;

28 maggio: dalle ore 21.00 del 28 maggio alle ore 21.00 del 29 maggio i treni potranno subire ritardi e cancellazioni.

Per il trasporto locale:

Messina, 5 maggio: stop per i dipendenti Atm dalle 18 alle 22; nella medesima giornata scioperano il trasporto ferroviario a Firenze e i taxi a Napoli dalle 8 alle 22;

Potenza, 8 maggio: disagi per i mezzi Miccolis dalle 15.01 alle 19, in contemporanea con lo sciopero di Trentino Trasporti a Trento dalle 11 alle 15;

Napoli, dal 9 al 10 maggio: sciopero dei lavoratori Eav dalle 19.31 del 9 maggio alle 19.30 del 10 maggio;

Novara, 14 maggio: interruzioni del servizio Sun da inizio turno alle 5.30, poi dalle 8.30 alle 12.30 e infine dalle 15.30 a fine servizio;

Catania, 15 maggio: blocco di 24 ore per l’azienda Amts dalle 00.01 alle 23.59; si attendono disservizi anche a Terni, Padova, Rovigo, Perugia e Salerno per l’agitazione di Busitalia Sita Nord;

Napoli, 20 maggio: ulteriore fermo per i mezzi Eav dalle 9 alle 13.

Il 18 maggio previsto uno sciopero di 24 ore del lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale e delle cooperative del settore socio-assistenziale.