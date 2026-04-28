Svolta nelle indagini su un terribile incidente avvenuto nel Bolognese. Arrestato il conducente di un Suv che ha investito e ucciso un uomo di 69 anni per poi scappare.
Investe e uccide un uomo con un Suv: arrestato
Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile, a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese.
Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un Suv che procedeva ad alta velocità. Il conducente, dopo l’incidente, si è allontanato senza prestare soccorso.
I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Per il momento è stato sottoposto ai domiciliari.
Morto dopo essere stato investito da un Suv: fermato il conducente
L’uomo alla guida del Suv che ha investito e ucciso un 69enne a Castel d’Aiano è un cittadino albanese di 52 anni, che al momento si trova agli arresti domiciliari. Dopo l’incidente non si è fermato a prestare soccorso, ma si è allontanato velocemente prima di essere identificato.
La segnalazione è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, quando in via dei Piani è stato trovato il corpo di Gaetano Martone.
La vittima aveva 69 anni ed era originario di Caserta, ma residente in zona. Purtroppo l’intervento del 118 non è servito a salvargli la vita.