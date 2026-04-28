Investe e uccide un 69enne con il Suv e si allontana: svolta nelle indagini

Investe e uccide un 69enne con il Suv e si allontana: svolta nelle indagini

Uomo di 69 anni investito e ucciso da un Suv. Il conducente è stato arrestato.

Svolta nelle indagini su un terribile incidente avvenuto nel Bolognese. Arrestato il conducente di un Suv che ha investito e ucciso un uomo di 69 anni per poi scappare.

Investe e uccide un uomo con un Suv: arrestato

Una terribile tragedia si è consumata nella giornata di ieri, lunedì 27 aprile, a Castel d’Aiano, sull’Appennino bolognese.

Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un Suv che procedeva ad alta velocità. Il conducente, dopo l’incidente, si è allontanato senza prestare soccorso.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e lo hanno arrestato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. Per il momento è stato sottoposto ai domiciliari.

Morto dopo essere stato investito da un Suv: fermato il conducente

L’uomo alla guida del Suv che ha investito e ucciso un 69enne a Castel d’Aiano è un cittadino albanese di 52 anni, che al momento si trova agli arresti domiciliari. Dopo l’incidente non si è fermato a prestare soccorso, ma si è allontanato velocemente prima di essere identificato.

La segnalazione è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30, quando in via dei Piani è stato trovato il corpo di Gaetano Martone.

La vittima aveva 69 anni ed era originario di Caserta, ma residente in zona. Purtroppo l’intervento del 118 non è servito a salvargli la vita.