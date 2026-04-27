Schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: un morto e tre feriti, attivati soccorsi e forze dell’ordine nei pressi di Arcille.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio nel Grossetano, lungo una strada provinciale, con un bilancio pesante tra vittime e feriti. Lo schianto tra due auto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, riportando ancora una volta l’attenzione sulla pericolosità della viabilità locale.

Schianto frontale sulla SP Voltina e decesso del conducente dell’auto

Come riportato da Il Tirreno, nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile, poco dopo le 14, lungo la strada provinciale Voltina nei pressi di Arcille, nel territorio comunale di Campagnatico, si è verificato un violento incidente stradale tra due vetture. Un uomo di 70 anni ha perso la vita sul posto: nonostante il rapido intervento dei sanitari e le manovre di rianimazione protratte a lungo, il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.

La tragedia ha ulteriormente segnato una giornata già drammatica per la viabilità toscana, con un altro incidente mortale avvenuto a breve distanza di tempo.

Tremendo schianto tra due auto sulla provinciale: un uomo è morto, tre i feriti

A seguito della chiamata al numero di emergenza 112, la centrale operativa del 118 ha attivato un articolato dispositivo di soccorso.

Sul posto sono giunti l’automedica di Grosseto, un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, due mezzi della Misericordia e l’elisoccorso Pegaso 2, resosi necessario per la gravità dello scenario. Stando alle indiscrezioni de Il Tirreno, nello schianto sono rimaste coinvolte anche tre persone rimaste ferite: una donna di 68 anni, un uomo di 68 anni e una donna di 65 anni, tutte trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza e la circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni. Presenti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.