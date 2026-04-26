Tre le ambulanze intervenute subito dopo l’incidente: a bordo del pulmino c’era una squadra di sette operai di origine polacca Momenti di grande paura e soccorsi d’urgenza sul posto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sull’ex strada Romana. Il tratto stradale, oggi chiamato Provinciale 413, è stato interessato dallo schianto tra un’auto ed un pulmino a bordo del quale c’erano sette persone.

Un urto violentissimo quello avvenuto nel tratto compreso tra San Benedetto Po e Moglie, in provincia di Mantova, a seguito del quale una donna è morta.

Incidente tremendo sulla Sp 413: impatto violento tra auto e pulmino

L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 25 aprile, pochi minuti pria delle 18, per ragioni ancora da chiarire.

Ma stando a quanto riportato da Fanpage sulla base della ricostruzione dei fatti, sembra che mentre tentava di immettersi sulla ex strada Romana, la Sp 413, l’auto proveniente da Coazze sia stata travolta da un furgone. L’impatto è stato estremamente violento in quanto il veicolo è andato a schiantarsi contro il cancello di una struttura abbandonata mentre il pulmino è finito fuori strada.

Sul posto, dopo che altri automobilisti hanno lanciato l’allarme, sono giunte diverse abulanze della Croce Rossa, della Croce Bianca e del Soccorso Azzurro oltre all’elisoccorso proveniente da Milano e a due auto mediche. Una donna di 67 anni ha perso la vita ma vi sono anche tre feriti. una è la conducente del veicolo a bordo del quale era presente anche la vittima, una 52 enne.

E due si trovavano invece sul pulmino insieme ad altri cinque uomini di origine polacca, una squadra in trasferta e domiciliata a Moglia. Ragazzi tra i 22 ed i 51 anni. Tra le ipotesi la possibilità che non sia stato osservato il segnale di stop. I carabinieri della stazione di Poggio Rusco hanno avviato le indagini e la salma della vittima è a disposizione del magistrato di turno per tutti gli accertamenti del caso e per disporne l’autopsia. Al momento non risultano indagati.