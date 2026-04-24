Un grave incidente domestico ha scosso la comunità di Bussero, in provincia di Milano, dove un geometra è morto mentre svolgeva lavori di manutenzione nel proprio orto con una motosega. Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio delle autorità.

Geometra si ferisce alla gamba con una motosega: l’incidente in un orto a Bussero

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, intorno alle 10:00, si è verificato un grave incidente a Bussero, in provincia di Milano, all’interno di un’area ortiva di via Michelangelo Buonarroti. Un uomo di 75 anni è rimasto seriamente ferito mentre stava lavorando con una motosega elettrica. Durante le operazioni, avrebbe riportato una profonda lesione a una gamba, con una conseguente emorragia importante.

Nonostante il tentativo di spostarsi verso la propria auto per chiedere aiuto, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e il sanguinamento si è rivelato fatale. Sul posto sono giunti anche carabinieri e vigili del fuoco per gli accertamenti e la gestione dell’area.

Orrore nel Milanese: geometra si ferisce alla gamba con una motosega, morto dissanguato

Stando a quanto riportato da Fanpage, la vittima dell’incidente sarebbe Luciano Bertoli, geometra di 75 anni. Era una persona residente nella zona e, secondo quanto emerso, si trovava nel suo orto impegnato in attività di manutenzione e cura del terreno. Appassionato di lavori all’aperto, stava utilizzando una motosega elettrica quando si è verificato il tragico episodio. La sua morte è sopraggiunta in seguito alla grave perdita di sangue causata dalla ferita alla gamba, prima che potesse ricevere assistenza medica.