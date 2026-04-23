Incidente tra un’auto e una moto a Brescia: chi era il centauro morto nello...

Incidente tra un’auto e una moto a Brescia: chi era il centauro morto nello...

Un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo via Serenissima, a Brescia, si è concluso con la morte di un motociclista. Lo scontro, avvenuto intorno alle 17 tra una moto e un’auto nei pressi dell’incrocio con via Buffalora, ha avuto conseguenze fatali per il centauro coinvolto.

Brescia, drammatica tragedia stradale: soccorsi inutili e una strada già segnata da morti

Sul posto sono arrivati rapidamente un’ambulanza e un’automedica coordinate da AREU, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: l’uomo è deceduto sul colpo. Illeso il conducente dell’auto, rimasto però sotto shock dopo l’accaduto. Stando alle indiscrezioni di Brescia Today, via Serenissima era già stata scenario di un altro incidente mortale poche settimane fa: il 10 aprile avrebbe perso la vita Francesco Viola, 28 anni, residente a Cazzago San Martino.

Il giovane, diretto al lavoro alla Cembre Spa, era stato coinvolto in uno scontro causato da un’auto che stava effettuando un’inversione a U. Anche in quel caso, nonostante il trasporto in ospedale, le ferite si erano rivelate fatali.

Brescia, drammatica tragedia stradale: un morto nello schianto tra auto e moto

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, via Serenissima a Brescia è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un’automobile e una moto.

Come riportato da Brescia Today, nell’impatto sembra abbia perso la vita il centauro, identificato dalla testata locale come Benedetto Fusco, nato nel 1964, ex gestore della pizzeria Mozart di Rezzato e appassionato di motori, con un passato anche come pilota di rally. L’uomo, residente in città, lascerebbe la moglie e un figlio.

Secondo le prime informazioni raccolte, ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta per i rilievi, la moto sarebbe entrata in collisione con l’auto nei pressi dell’incrocio con via Buffalora, poco distante dalla sede della Cauto. L’ipotesi preliminare è che il motociclista stesse procedendo in direzione Castenedolo quando il veicolo si è immesso sulla strada principale. L’urto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato sull’asfalto dopo un volo di diversi metri, senza possibilità di sopravvivenza.