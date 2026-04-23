Scontro frontale in galleria sull’Aurelia Bis: una vittima e un bambino gravemente ferito nel drammatico incidente tra Albenga e Alassio.

Un incidente stradale di estrema gravità si è verificato nelle scorse ore sull’Aurelia Bis, tra Albenga e Alassio, all’interno di una galleria. Uno scontro frontale tra una Fiat Panda e un carro funebre ha provocato la morte di una donna di 73 anni e il grave ferimento del nipote di 6 anni, poi trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova.

Incidente fatale tra auto e carro funebre sull’Aurelia Bis

Nella tarda mattinata di mercoledì 22 aprile, un grave incidente si è verificato lungo l’Aurelia Bis tra Albenga e Alassio, all’interno di una galleria. Il sinistro, avvenuto intorno alle 11, ha coinvolto una Fiat Panda e un carro funebre in transito, generando uno scontro frontale che ha avuto conseguenze drammatiche.

Come riportato da Il Secolo XIX, a perdere la vita è stata Patrizia Parodi, 73 anni, residente ad Albenga, che viaggiava insieme al nipote di 6 anni.

Il piccolo sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto ed è stato estratto dai vigili del fuoco prima del trasferimento urgente in ospedale. È stato infatti portato “in codice rosso” tramite elisoccorso Grifo al Gaslini di Genova, dove è stato affidato all’équipe di rianimazione.

Le sue condizioni sono serie e si trova “in terapia intensiva in prognosi riservata”, anche se al momento non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, alla base dello schianto potrebbe esserci stato un malore improvviso accusato dalla conducente.

Incidente fatale con un carro funebre sull’Aurelia Bis: muore una donna di 73 anni, grave il nipote

L’allarme sarebbe scattato immediatamente grazie ad alcuni automobilisti di passaggio, permettendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due automediche, le ambulanze della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Albenga (sezione di Villanova d’Albenga), oltre ai vigili del fuoco, alla polizia stradale, ai carabinieri e all’elisoccorso. Le operazioni si sono concentrate soprattutto sul bambino e sulla donna, ma per Patrizia Parodi non c’è stato nulla da fare.

Stando alle indiscrezioni di PrimoCanale.it, coinvolto nell’impatto anche il conducente del carro funebre, diretto ad Alassio per un funerale, che ha riportato ferite lievi, tra cui un sospetto trauma al polso e lesioni al volto, ed è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini, affidate alle forze dell’ordine, sono ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’evento ha profondamente colpito la comunità locale, dove la vittima era una figura conosciuta e stimata.