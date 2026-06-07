La mamma di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, per molti anni è rimasta in silenzio. Ora che il figlio potrebbe ottenere la revisione del processo, è tornata a parlare.

Garlasco, la mamma di Alberto Stasi: “Sempio? Sono elementi forti”

Elisabetta Ligabò, mamma di Alberto Stasi, è tornata a parlare dopo anni di silenzio. Lo ha fatto in un’intervista per La Repubblica, parlando della nuova indagine e del rapporto con suo figlio.

“Sempio? Sono elementi forti. Sì, a questo punto certo che ci credo. Spero fin dal 2007. Non potevo accettare quello che stava succedendo ad Alberto. L’ho sempre detto: se avessimo avuto il minimo sospetto che fosse stato lui, lo avrei preso e portato dai carabinieri personalmente. Dopo la condanna del 2014 la fiducia nella giustizia ha vacillato.

Ma questa Procura ha lavorato in modo eccellente” ha dichiarato la mamma di Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Tre giorni fa, al Comune per il rinnovo della carta d’identità, una persona mai vista mi ha guardato e mi ha detto: “Forza, vedrà che questa volta ce la facciamo”.

Sono cose che aiutano ad andare avanti” ha aggiunto la donna, specificando che vorrebbe rispondere a tutti quelli che danno sostegno a lei e al figlio. Il loro rapporto non è mai cambiato. “Ci siamo dati forza l’uno con l’altra. Forse Alberto ne ha data più a me, anche se non era fisicamente presente. Piano piano siamo arrivati ad oggi, con la possibilità di vederci e di tornare a frequentarci di più. Vuol dire molto” ha aggiunto.

Garlasco, la mamma di Alberto Stasi: “Andremo alla tomba di Chiara appena potrà”

La mamma di Alberto Stasi ha voluto parlare anche di Chiara, di cui ha dichiarato di avere un bel ricordo. “Veniva a casa nostra, anche se non spessissimo. Mi rimane il suo sorriso: sorrideva sempre. Ricordo l’ultima volta che venne a bussare, nel luglio 2007, quando Alberto era già partito per Londra. Aveva una gonnellina rossa e una maglietta bianca, era sorridente, felice di andare a trovarlo. Chiara è sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere. So che da lassù ci sta proteggendo” ha dichiarato.

Elisabetta Ligabò ha parlato del suo dolce ricordo di Chiara, ma ha dichiarato di non voler parlare della famiglia Poggi. Alla famiglia Sempio, invece, ha deciso di rispondere portandosi una mano alla bocca. Per quanto riguarda l’assassino di Chiara, è molto più diretta. “Io non sono abituata ad augurare il male a nessuno, ma se ha una coscienza, spero non li abbia passati bene” ha spiegato. “La prima volta che Alberto ha avuto il permesso di muoversi, siamo andati sulla tomba di mio marito Nicola. Quando tornerà a casa, penso che andremo al cimitero da Chiara” ha aggiunto.