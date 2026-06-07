GP Ungheria MotoGP 2026: Marquez in testa al Warm-Up, cadute e dichiarazioni dei piloti

Marc Marquez ha chiuso in testa il Warm-Up del GP d'Ungheria 2026. Cadute per Jorge Martin e Joan Mir. I piloti commentano le loro prestazioni.

Il circuito di Balaton Park ha ospitato il Warm-Up del GP d’Ungheria 2026, l’ottavo appuntamento della stagione MotoGP. Marc Marquez ha dominato la sessione, chiudendo in testa con un tempo di 1:38.443. La pista ungherese, inaugurata nel 2026, si è confermata un tracciato tecnico e impegnativo, con solo due rettilinei e una serie di curve strette e lente.

La sessione è stata segnata da alcune cadute significative. Jorge Martin, pilota Aprilia, è scivolato in curva 2, mentre Joan Mir è caduto in curva 12. Entrambi i piloti sono usciti illesi dall’incidente. Fermin Aldeguer ha chiuso in testa con un tempo di 1:37.680, unico a scendere sotto al ’38.

Le dichiarazioni dei piloti dopo il Warm-Up

Fabio Di Giannantonio ha espresso insoddisfazione per la sua prestazione, sottolineando la necessità di migliorare il setup della moto. “Non sono contento di come è andata la gara”ha dichiarato, aggiungendo che “abbiamo la modifica di domani che è facile e banale per noi, ma purtroppo oggi non abbiamo centrato il risultato.”

Diogo Moreira ha parlato delle difficoltà della pista ungherese, evidenziando che “qui siamo al limite, abbiamo visto che qui la Honda può fare meglio ma non tanto.” Raul Fernandez ha invece espresso soddisfazione per le sue prestazioni nelle Sprint, affermando di “divertirsi tanto quando guido.”

Marc Marquez: la pista mi viene facile

Marc Marquez ha dichiarato di sentirsi a suo agio sul circuito di Balaton Park. “Questa pista mi viene facile”ha detto, aggiungendo che “dobbiamo capire come sarà a Brno e in Olanda che sono più fisiche.” Marquez ha sottolineato l’importanza di partire bene e gestire al meglio le gomme e il fisico durante la gara.

Marco Bezzecchi ha parlato del contatto avuto con Aldeguer durante la Sprint, spiegando che “alla curva 11 era un po’ che soffrivo e Aldeguer andava più forte di me.” Bezzecchi ha anche menzionato il danno alla moto causato dal contatto, che ha reso la guida più difficile.

La gara di domenica: orari e come seguirla

La gara della MotoGP è in programma per domenica 7 giugno 2026, con partenza alle ore 14:00. Le gare delle altre classi, Moto3 e Moto2, precederanno quella della classe regina. Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, mentre in differita su TV8.

Il circuito di Balaton Park, situato a 85 km da Budapest, è una delle novità del calendario MotoGP. Con i suoi 4.075 metri e 17 curve, di cui dieci a sinistra e sette a destra, rappresenta una sfida tecnica per i piloti. I punti di sorpasso principali sono le staccate in fondo ai due rettilinei, mentre è più complicato sorpassare tra le chicane.