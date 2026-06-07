Al Festival di rievocazione storica in Ohio si è verificata una sparatoria che ha coinvolto molte persone.

Momenti di grande paura negli Stati Uniti durante l’Old West End Festival di Toledo, nello Stato dell’Ohio. Una sparatoria ha provocato almeno dodici feriti, due dei quali versano in condizioni critiche.

Sparatoria al festival di rievocazione storica in Usa: cosa è successo?

La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di sabato 6 giugno mentre la manifestazione, una delle più partecipate della città, era affollata da centinaia di persone tra famiglie, giovani e visitatori.

Secondo le prime informazioni fornite dalle autorità locali, gli spari sarebbero esplosi poco dopo le 17.30 ora locale nei pressi dell’area del festival. Il bilancio iniziale parla di dodici persone ferite, alcune delle quali trasportate d’urgenza negli ospedali della zona. Tra queste ci sono persone di età diverse, compreso un ragazzo di 14 anni e un adulto di 61 anni.

Le indagini sono ancora in corso, ma gli investigatori ritengono che la sparatoria sia nata da uno scontro armato tra più individui. Il vice capo della polizia di Toledo, Joseph Heffernan, ha spiegato durante una conferenza stampa che gli agenti stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, almeno due persone avrebbero aperto il fuoco l’una contro l’altra in mezzo alla folla, trasformando una giornata di festa in una scena di caos e panico.

Al momento nessun sospettato sarebbe stato fermato e le forze dell’ordine hanno avviato una vasta operazione di ricerca per individuare i responsabili.

Sparatoria Usa: Festival nel caos dopo gli spari

L’Old West End Festival è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Toledo. La manifestazione richiama tradizionalmente migliaia di visitatori grazie a concerti dal vivo, mercatini, stand gastronomici, aree dedicate alle famiglie e numerose attività ricreative. Quando sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco, l’area era particolarmente affollata. Molti presenti hanno cercato riparo correndo lontano dalla zona degli spari, mentre i soccorritori e le forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti.

L’episodio riporta ancora una volta al centro del dibattito il tema della violenza armata negli Stati Uniti, un problema che continua a suscitare preoccupazione dopo i numerosi casi registrati negli ultimi anni. Nel frattempo gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare gli autori della sparatoria e chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.