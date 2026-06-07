Venice Climate Week, eddyverso: anche social aiutano consapevolezza

Venezia, 7 giu. (askanews) – “Sono temi molto molto difficili da trattare, però secondo me bisogna far vedere il bello alle persone, bisogna farle innamorare tornando bambini, come quando noi ci siamo innamorati del mare, io mi sono innamorato da bambino, con l’inconsapevolezza e l’innocenza di un bambino, e fare un passo indietro e tornare a quel bambino, farlo vedere, farlo conoscere e far innamorare le persone genuinamente e poi facendolo innamorare all’interno dei nostri contenuti possiamo farli capire che il sistema in cui viviamo è in pericolo e sta subendo delle grossi crisi, purtroppo a causa nostra.

P non dobbiamo essere troppo pesanti, secondo me bisogna lanciare quelle pillole che poi aiuteranno il personaggio che vede il video a instaurare dentro di sé una consapevolezza”. Lo ha detto ad askanews il content creator Edoardo Pierantozzi, nato come eddyverso__ su instagram, specializzato in contenuti sul mare e premiato per il suo lavoro in difesa della sfera acquatica alla Venice Climate Week.