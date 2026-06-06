Abitazione crollata a Porto Sant'Elpidio, si aggrava il bilancio

Roma, 6 giu. (askanews) – Individuato dalle squadre di ricerca dei vigili del fuoco dopo diverse ore il corpo senza vita della donna dispersa sotto il crollo della propria abitazione avvenuto a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dopo un’esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. Sale a tre il bilancio dei morti; il corpo di un uomo senza vita era stato già rinvenuto nelle prime operazioni di soccorso ed è deceduto in ospedale, riportano i media locali, anche l’uomo che era stato estratto vivo dalle macerie.

Coinvolte due famiglie. Due i feriti.Il sindaco Massimiliano Ciarpella, sui social ha scritto: “Purtroppo si aggrava il bilancio del terribile incidente di questa mattina. Poco fa è stata estratta priva di vita dalle macerie la signora novantenne che abitava in via Trentino e si è spento all’ospedale regionale di Torrette, dove era stato trasportato all’alba in gravissime condizioni, il figlio che viveva con lei”.Oltre 60 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni, con l’ausilio delle squadre USAR (Urban Search And Rescue), cinofili e piloti di droni per il monitoraggio dall’alto.