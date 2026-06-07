Elezioni anticipate in Kosovo: terzo voto in 18 mesi tra stallo istituzionale ed economia sotto pressione

Voto anticipato in Kosovo per cercare di uscire da uno stallo politico che dura da 18 mesi: la difficoltà di trovare un accordo sul successore di Vjosa Osmani ha obbligato i cittadini a tornare alle urne, con ripercussioni sull'economia e sulle relazioni con Serbia e partner internazionali.

Il 7 giugno 2026 i cittadini del Kosovo sono tornati alle urne per elezioni parlamentari anticipate, la terza consultazione in un periodo di 18 mesi. Il richiamo al voto è scaturito dall’incapacità dei principali partiti di trovare un’intesa sulla figura del nuovo presidente entro il termine concordato a marzo, lasciando il paese in uno stato di paralisi istituzionale con conseguenze concrete sull’accesso a finanziamenti esterni.

Questa nuova tornata segue una prima votazione inconcludente a febbraio 2026 e un’ulteriore tornata a dicembre, entrambe incapaci di creare un governo stabile. Il risultato è stato un vuoto amministrativo che ha rallentato pratiche decisive, a partire dall’erogazione di fondi collegati al processo di integrazione nell’European Union e alla collaborazione con istituzioni internazionali.

Il nodo istituzionale: majorité parlamentare e scelta del presidente

Il sistema politico del Kosovo prevede che il capo dello Stato venga eletto da almeno 80 membri dell’assemblea su 120, una soglia che richiede una maggioranza più ampia rispetto a quella parlamentare ordinaria. Sebbene il primo ministro Albin Kurti e il suo partito centro-sinistra Vetëvendosje detengano una chiara maggioranza dall’elezione anticipata di dicembre, la scelta del presidente necessita di un consenso trasversale che oggi manca.

Contrapposizioni tra i leader e candidati

Le due formazioni d’opposizione principali, il Democratic Party of Kosovo e la Democratic League of Kosovoaccusano Kurti di voler concentrare il potere nelle istituzioni statali, alimentando tensioni che hanno spinto anche l’ex presidente Vjosa Osmani a rompere con il premier e a ricandidarsi inserendosi nella lista del partito LDK. Questa frattura ha reso ancora più difficile il raggiungimento dei numeri necessari per eleggere il successore di Osmani.

Impatto economico e preoccupazioni degli elettori

La paralisi politica ha avuto ricadute sull’economia, già indebolita da una crisi energetica globale e dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Il Kosovo è tra i paesi più giovani e più poveri d’Europa: ha dichiarato l’indipendenza nel 2008 dopo il conflitto del 1998-99 che si concluse con l’intervento della NATO. Le difficoltà nella gestione pubblica e la sospensione o il rinvio di finanziamenti esterni hanno alimentato il malcontento tra i circa due milioni di elettori che chiedono priorità a lavoro, costi della vita e servizi.

La mancanza di un governo stabile ha inoltre ritardato l’accesso a risorse e programmi europei, un elemento sottolineato nei giorni scorsi dal presidente del European CouncilAntonio Costache ha invitato le forze politiche a trovare rapidamente un’intesa per non compromettere il percorso di integrazione verso l’EU.

Tensioni etniche e relazioni con Belgrade

Resta viva la questione delle relazioni con la Serbiache non riconosce l’indipendenza del Kosovo, così come alcuni alleati internazionali quali Russia e China. Nel nord del paese, dove vive la maggioranza della minoranza serba, la tensione rimane elevata: Pristina e Belgrade sono entrambe chiamate a normalizzare i rapporti per avanzare nelle rispettive richieste di adesione all’EU e per ridurre il rischio di nuovi focolai di instabilità.

L’incertezza politica ha dunque una doppia dimensione: da un lato influenza le condizioni economiche interne, dall’altro complica i negoziati internazionali necessari per il riconoscimento e la cooperazione regionale.

Scenario elettorale e prospettive immediate

Gli analisti politici non prevedono cambiamenti radicali rispetto ai risultati delle elezioni precedenti di dicembre, ma sottolineano che la posta in gioco è alta: il nuovo voto potrà consolidare la maggioranza esistente o ribadire la necessità di compromessi più ampi per eleggere il presidente e riattivare l’azione di governo. L’esito sarà determinante anche per lo sblocco di fondi internazionali essenziali per sostenere l’economia del paese.

Parallelamente a queste urne, sempre il 7 giugno 2026, altre nazioni della regione hanno tenuto consultazioni che mettavano alla prova orientamenti geopolitici differenti, ricordando come le scelte interne possano avere ripercussioni sul posizionamento esterno e sugli equilibri tra attori internazionali.

Nel frattempo, gli osservatori internazionali e i partner regionali restano attenti agli sviluppi, sperando che il risultato elettorale permetta di superare l’impasse e di riprendere il percorso verso maggiore stabilità istituzionale e integrazione europea.