Ascoli-Union Brescia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Ascoli-Union Brescia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in c...

Ascoli-Union Brescia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in c...

(Adnkronos) - È il giorno della finale di ritorno del playoff di Serie C. Oggi, domenica 7 giugno, l'Ascoli ospita l'Union Brescia - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto degli spareggi promozione che assegneranno l'ultimo posto ancora libero nella nuova edizione della Serie B. Si riparte d...

(Adnkronos) – È il giorno della finale di ritorno del playoff di Serie C. Oggi, domenica 7 giugno, l’Ascoli ospita l’Union Brescia – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto degli spareggi promozione che assegneranno l’ultimo posto ancora libero nella nuova edizione della Serie B. Si riparte dall’1-1 del Rigamonti nella gara d’andata, sospesa per pioggia e terminata con un pareggio.

La squadra lombarda ha superato il Catania nell’ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la Salernitana.

La sfida tra Ascoli e Union Brescia è in programma oggi, domenica 7 giugno, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. All. Tomei.

Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Zennaro, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi.

All. Corini.

La finale tra Union Brescia e Ascoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Rai 2. Il match si potrà vedere anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.

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