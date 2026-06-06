Dopo giorni all’insegna del maltempo in varie parti d’Italia la svolta è vicina, con sole e caldo che stanno per raggiungere la nostra Penisola. Ecco le previsioni per il weekend del 6 e del 7 giugno 2026.

Previsioni meteo weekend: stop al maltempo e svolta estiva

Dopo una settimana segnata da piogge, temporali e vento forte (a Roma c’è stata anche una tromba d’aria), la tanto attesa svolta estiva sta per arrivare sull’Italia, con bel tempo e il caldo che saranno protagonisti in questo fine settimana.

Le temperature saliranno e, in alcune zone, si supereranno anche i 30 gradi. Andiamo ora a vedere insieme le previsioni meteo per il weekend del 6 e del 7 giugno 2026.

Meteo, torna il bel tempo sull’Italia: le previsioni del weekend 6-7 giugno 2026

Il maltempo sta per lasciare spazio a sole e caldo. Ecco le previsioni aggiornate per il weekend del 6 e 7 giugno 2026.

Iniziamo da sabato 6: al Centro-Sud avremo un tempo prevalentemente soleggiato con temperature in risalita, al Nord invece tempo instabile la mattina, specie su Piemonte e Liguria, dove pioverà anche. Dal pomeriggio netto miglioramento. Domenica 7 giugno sarà invece all’insegna del sole su tutta la Penisola, con temperature che arriveranno anche ai 31 gradi al Centro e su Calabri e Isole Maggiori.