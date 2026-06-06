La coppia ha coinvolto i followers in tutto il percorso, annunciando anche la terribile e sofferta decisione intrapresa.

Il noto Youtuber americano Jesse Ridgeway e la moglie Ashley hanno sfruttato la vetrina del sito di video per annunciare gli sviluppi relativamente alla gravidanza che la donna stava effettuando e che avrebbe permesso alla celebrità di diventare padre per la prima volta. Scopriamo cosa è accaduto.

L’annuncio della gravidanza con un post su Instagram

Ridgeway assieme alla moglie Ashley avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio su Instagram nel marzo scorso ed erano entusiasti di questo modficarsi nella loro vita.

Avevano fatto tutto il possibile perché l’arrivo del bambino nella famiglia fosse il più bello possibile, lui nelle stories e nei video si era detto entusiasta di diventare padre e di dare il 100% per questa missione.

Difatti i due giovani hanno condiviso anche la foto con il test che ha dato segno positivo, ma presto tutta l’euforia è andata a svanire per una notizia bruttissima che non avevano preventivato anticipatamente.

Figlio con sindrome di Down, la scelta di abortire

I due coniugi durante le varie fasi della gravidanza si sono presentati ai controlli ed hanno contattato medici ed esperti per capire davvero cosi significasse vivere con un bimbo affetto da Sindrome di Down.

“Non è una benedizione” ha dichiarato lo youtuber, mostrando una diapositiva contenente gli effetti della malattia, come riporta Il Messaggero, entrando poi nel fulcro delle stories svelando quindi cosa hanno deciso di fare.

La decisione è stata quella di abortire, perché il feto presentava il 95% di possibilità di essere affetto dalla malattia. “E’ stata una decisione sofferta, un momento traumatico per entrambi, soprattutto per Ashley”.

Ha poi spiegato che l’intervento si è svolto regolarmente ma che emotivamente sono esausti. Questa notizia è “stata un colpo allo stomaco” che non minerà la volontà di diventare genitori in futuro, facendo naturalmente tutte le valutazioni del caso quando sarà il momento.